Dzień Placka Ziemniaczanego na bogato! Oto 10 przepisów, które zachwycą

Anastazja Lisowska
2025-11-13 6:03

Placki ziemniaczane to klasyk polskiej kuchni, który nigdy nie wychodzi z mody. Złociste, chrupiące i aromatyczne, można je podawać na słono lub na słodko – możliwości są niemal nieograniczone. Przygotowaliśmy zestawienie TOP 10 przepisów, które pozwolą wam odkryć nowe smaki tego kultowego dania i sprawią, że każdy kęs będzie prawdziwą ucztą.

Dzień Placków Ziemniaczanych 2025

Już dziś 13 listopada obchodzimy Dzień Placka Ziemniaczanego – święto, które w Polsce ma wielu miłośników. Złociste, chrupiące i aromatyczne placki ziemniaczane to klasyk naszych stołów, który zachwyca smakiem zarówno na słono, jak i na słodko.

Święto to powstało, aby uczcić jedno z najpopularniejszych dań kuchni polskiej i poniekąd przypomnieć, że placki ziemniaczane to nie tylko proste, codzienne danie, ale również symbol tradycji i kulinarnej kreatywności. To także doskonała okazja, by przypomnieć sobie ulubione przepisy, wypróbować nowe warianty i po prostu cieszyć się tym pysznym, chrupiącym przysmakiem.

Placki ziemniaczane: przepisy i różne warianty

Placki ziemniaczane to - jak wspominaliśmy - klasyk polskiej kuchni, który zachwyca prostotą i wszechstronnością. Można je podawać na słono lub na słodko, w wersji tradycyjnej lub wzbogaconej o różnorodne dodatki. Jeśli jesteście ciekawi, jakie warianty placków ziemniaczanych można zrobić w domu, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej. Znajdziecie tam TOP 10 przepisów na placki!

Najlepsze przepisy na placki ziemniaczane

placki ziemniaczane z blendera
10 zdjęć
PLACKI ZIEMNIACZANE
PRZEPIS