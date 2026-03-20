Drugie życie przedmiotów. Mieszkańcy Lublina uczą się naprawiać

Mariusz Mucha
Marta Grabiec
2026-03-20 10:37

Idzie nowe? W miejskiej akcji promującej twórcze podejście do przedmiotów skazanych na śmietnik – „Napraw, nie wyrzucaj” – wzięły udział dziesiątki mieszkańców Lublina. Uczyli się, jak wskrzesić stare ubrania, odświeżyć krzesło czy naprawić sprzęt elektryczny. Co ciekawe, w Galerii Labirynt pojawili się głównie młodzi ludzie, którym nie odpowiada kultura jednorazowości.

Miejsce z historią napraw

Galeria Labirynt – miejska galeria sztuki – okazała się idealnym miejscem dla tego przedsięwzięcia. Jej siedziba przy ul. ks. J. Popiełuszki mieści się w zbudowanej w latach 50. przemysłowej hali, gdzie przez lata działały warsztaty samochodowe.

Kiedyś mechanicy przywracali tu sprawność autom, dziś rzemieślnicy uczą, jak robić to samo z przedmiotami codziennego użytku. Akcję „Napraw, nie wyrzucaj” zorganizowało Miasto Lublin.

– Marzec, w którym obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu, to dobry moment, by zmieniać podejście do wielu rzeczy i przestać traktować je jako jednorazowe. Gospodarka obiegu zamkniętego zaczyna się od prostych decyzji – takich jak naprawa i ponowne wykorzystanie – mówi Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin.

Lublin czekał, Dublina nie było
Młodzi chcą umieć więcej

Na sali, gdzie swoje stanowiska rozstawili rzemieślnicy, dominowali młodzi ludzie – studenci i licealiści.

– Przejadło mi się bycie manualnym zerem, które nie potrafi nic naprawić. Nie chcę otaczać się jednorazówkami – mówi Wojtek (21 l.), student historii.

Trafił na warsztaty z myślą o odświeżeniu rodzinnego domu własnymi rękami. Z zainteresowaniem obserwował pracę specjalisty od renowacji mebli.

Rzemiosło wraca do łask

Radosław Jasiński, zajmujący się renowacją mebli od lat, podkreśla, że zainteresowanie takimi usługami rośnie – i to nie tylko z powodów finansowych.

– Ludzie chcą naprawiać meble. Jedni dlatego, że mają do nich sentyment – korzystali z nich dziadkowie czy pradziadkowie. Inni, bo cenią stare przedmioty w nowej odsłonie – tłumaczy

Dużym zainteresowaniem cieszył się również warsztat Karoliny Borzęckiej, która uczyła podstaw szycia i przerabiania ubrań.

– To naprawdę proste, każdy może się tego nauczyć – przekonuje. – Przerabiając rzeczy po swojemu, możemy wyrazić siebie i uniknąć sklepowej powtarzalności.

Mapa, która pomoże naprawiać

Podczas wydarzenia zaprezentowano także Mapę Punktów Napraw w Lublinie. To narzędzie ułatwiające znalezienie lokalnych rzemieślników, serwisów i punktów usługowych zajmujących się naprawą różnych przedmiotów.

Dzięki temu naprawianie ma szansę stać się nie tylko modą, ale codziennym nawykiem mieszkańców.

Restauracje Lublina
Galeria zdjęć 10
Sonda
Która dzielnica w Lublinie jest najlepsza do życia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki