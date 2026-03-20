Koliber zawitał do Polski. Przy spotkaniu zachowaj spokój

"Polski koliber" zwiastuje wiosnę

Mianem "polskiego kolibra" określa się owada, a dokładnie motyla - fruczaka gołąbka. W przeciwieństwie do większości motyli jest aktywny w ciągu dnia, co dodatkowo zwiększa szansę jego zauważenia. To, co wyróżnia fruczaka, to jego sposób pobierania pokarmu. Owady te potrafią zawisać w powietrzu przed kwiatem, podobnie jak kolibry, i za pomocą długiej ssawki wysysać nektar. Ich skrzydła poruszają się tak szybko, że często są niemal niewidoczne dla ludzkiego oka.

Czy fruczak gołąbek jest niebezpieczny?

Mimo egzotycznego wyglądu, fruczak gołąbek nie jest gatunkiem inwazyjnym. To naturalny element europejskiej fauny, który korzysta z coraz cieplejszego klimatu i dostępności roślin ozdobnych. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi - nie gryzie, nie żądli i jest całkowicie niegroźny. Poniżej zamieszczamy zdjęcia motyla.

Fruczak gołąbek w Polsce

Fruczak gołąbek wyróżnia się zwartą budową ciała oraz stonowanym, brunatnoszarym ubarwieniem, dzięki któremu doskonale wtapia się w otoczenie. Kiedy spoczywa na pniach drzew lub wśród gałęzi, jego obecność bywa niemal niemożliwa do zauważenia.

Co ważne, warto pamiętać, by podczas spotkania z tym owadem zachować spokój i nie próbować go łapać. Fruczak jest płochliwy i bardzo szybki, a obserwacja z pewnej odległości pozwala najlepiej docenić jego niezwykłe zachowanie.

Kolibry w Polsce

Prawdziwe kolibry nie występują naturalnie w Polsce ani w żadnej części Europy. Żyją one wyłącznie na kontynentach amerykańskich. ch obecność w Polsce nie jest możliwa w warunkach naturalnych, dlatego wszelkie doniesienia o "kolibrach" w naszych ogrodach dotyczą w rzeczywistości innych zwierząt, najczęściej fruczaka gołąbka.