Dramat podczas zrywania wiśni. Kobieta nadziała się na metalowy pręt

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-16 11:02

Groźny wypadek podczas prac w sadzie w gminie Zamość. 65-letnia kobieta, zrywając wiśnie, spadła z drabiny na metalowy pręt dospawany do słupka ogrodzenia. Poszkodowana z poważnymi obrażeniami została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.

Metalowy pręt dospawany do słupka ogrodzenia na tle drzew. O wypadku w sadzie przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KMP Zamość/ Materiały prasowe
  • 65-latka spadła z drabiny podczas zrywania wiśni w gminie Zamość.
  • Kobieta nadziała się na metalowy pręt przy ogrodzeniu i doznała ciężkich obrażeń.
  • Do szpitala przetransportował ją śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  • Policja wyjaśnia okoliczności wypadku i apeluje o ostrożność podczas prac na wysokości.

Do zdarzenia doszło w sadzie na terenie jednej z miejscowości w gminie Zamość. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 65-letnia kobieta wspólnie z krewną zrywała wiśnie z drzewa. Weszła na drabinę opartą o pień rosnący tuż przy ogrodzeniu.

W pewnym momencie kobieta straciła równowagę i spadła. Upadając, nadziała się na metalowy pręt dospawany do słupka ogrodzenia, który wbił się w jej ciało.

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Krewna natychmiast wezwała służby ratunkowe. Na miejsce skierowano także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ze względu na ciężkie obrażenia 65-latka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Mundurowi przypominają również o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas sezonowych prac w sadach i ogrodach. – Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas prac przy zbiorze owoców, zwłaszcza podczas wykonywania prac na wysokości. Korzystajmy z odpowiedniego sprzętu, stabilnych drabin oraz unikajmy ryzykownych zachowań. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Dbajmy o własne bezpieczeństwo i zdrowie – apeluje podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło.

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