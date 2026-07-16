Dramat podczas zrywania wiśni. Kobieta nadziała się na metalowy pręt

65-latka spadła z drabiny podczas zrywania wiśni w gminie Zamość.

Kobieta nadziała się na metalowy pręt przy ogrodzeniu i doznała ciężkich obrażeń.

Do szpitala przetransportował ją śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku i apeluje o ostrożność podczas prac na wysokości.

Do zdarzenia doszło w sadzie na terenie jednej z miejscowości w gminie Zamość. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 65-letnia kobieta wspólnie z krewną zrywała wiśnie z drzewa. Weszła na drabinę opartą o pień rosnący tuż przy ogrodzeniu.

W pewnym momencie kobieta straciła równowagę i spadła. Upadając, nadziała się na metalowy pręt dospawany do słupka ogrodzenia, który wbił się w jej ciało.

Czytaj też: Samochód wjechał w rowerzystów. Wśród poszkodowanych kobieta i dwoje dzieci

Krewna natychmiast wezwała służby ratunkowe. Na miejsce skierowano także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ze względu na ciężkie obrażenia 65-latka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Mundurowi przypominają również o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas sezonowych prac w sadach i ogrodach. – Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas prac przy zbiorze owoców, zwłaszcza podczas wykonywania prac na wysokości. Korzystajmy z odpowiedniego sprzętu, stabilnych drabin oraz unikajmy ryzykownych zachowań. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Dbajmy o własne bezpieczeństwo i zdrowie – apeluje podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło.

Czytaj też: Wybuch gazu i pożar domu. 54-latek doznał rozległych poparzeń