Wybuch gazu i pożar domu. 54-latek doznał rozległych poparzeń

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-14 13:39

Dramatyczne zdarzenie w Wólce Poznańskiej w powiecie łukowskim. W jednym z domów doszło do wybuchu gazu, po którym wybuchł pożar. Ciężko poparzony 54-letni mieszkaniec został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do specjalistycznego szpitala.

Dym wydobywa się z domu po wybuchu gazu. W rogu logo policji. O wypadku w Wólce Poznańskiej przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KPP w Łukowie/ Materiały prasowe

Do tego groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek zaraz po godzinie 12. Dyżurny łukowskiej komendy powiatowej odebrał pilny sygnał o płonącym budynku mieszkalnym na terenie Wólki Poznańskiej. Z relacji okolicznych świadków wynikało, że tuż przed pojawieniem się gęstego dymu i płomieni słychać było potężny huk.

Pod wskazany adres natychmiast ruszyły wezwane służby. Wstępne działania mundurowych wykazały, że w zajmowanym przez 54-latka budynku najpewniej doszło do eksplozji gazu w pomieszczeniu kuchennym. Siła uderzenia nie tylko zaprószyła ogień, ale również poważnie naruszyła całą konstrukcję domu.

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Gospodarz, który w momencie tej tragedii znajdował się we wnętrzu, odniósł niezwykle rozległe oparzenia ciała. Ze względu na bardzo poważny stan, poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do placówki specjalistycznej. Śledztwo w tej sprawie prowadzą teraz policjanci pod ścisłym nadzorem prokuratury. Mundurowi będą dokładnie ustalać wszystkie okoliczności oraz bezpośrednią przyczynę eksplozji i pożaru.

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