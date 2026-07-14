Wyniki LOTTO 14.07.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-07-14 13:30

Sprawdź wyniki Lotto 14.07.2026 i przekonaj się, czy Twoje szczęśliwe liczby padły w dzisiejszych losowaniach. Poniżej znajdziesz aktualne numery dla gier Lotto, Lotto Plus, EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Porównaj swoje skreślenia z wylosowanymi kulami i dowiedz się, czy to właśnie do Ciebie uśmiechnęło się dzisiaj wielkie szczęście w grze o miliony.

Kupony gier Lotto, EuroJackpot i Multi Multi leżące na banknotach polskich złotych. O wynikach losowań czytaj w SE Lublin.
Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 14.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 14.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 14.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 14.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 14.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 14.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 14.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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