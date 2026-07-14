Włodawa uczciła ofiary Wołynia i zaapelowała o pojednanie. Wyjątkowe słowa padły ze sceny festiwalu

Włodawa od lat podkreśla swój wielokulturowy charakter. Miasto, w którym przez stulecia współistniały społeczności katolicka, prawosławna i żydowska, odwołuje się do tej tradycji również poprzez organizację wydarzeń kulturalnych. Jednym z nich jest Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem, gromadzące zespoły z różnych krajów.

Tegoroczna edycja festiwalu nabrała dodatkowego wymiaru. Trzeciego dnia imprezy przed publicznością wystąpił ukraiński Zespół Teatralno-Taneczny „Kryształ”. Tworzą go młodzi artyści, którzy po wybuchu wojny znaleźli schronienie w Polsce i kontynuują tu swoją działalność artystyczną. W swoim programie zaprezentowali ukraiński folklor w nowoczesnej odsłonie.

Po zakończeniu występu opiekunka zespołu Zoja Łukaszczuk podziękowała organizatorom za zaproszenie oraz Polakom za pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy od początku wojny.

Szczególnym momentem wieczoru było wystąpienie burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego. Nawiązał on do przypadającego 11 lipca Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Przypomniał o konieczności godnego upamiętnienia ofiar oraz podkreślił, że pamięć o tragicznych wydarzeniach nie wyklucza budowania dobrych relacji między narodami.

– Dziś, w dniu święta narodowego, wspominamy wszystkich pomordowanych na Wołyniu. Czarne karty historii polsko-ukraińskiej muszą zostać należycie rozliczone, a ofiary tej zbrodni powinny doczekać się godnego pochówku i upamiętnienia. Mordowano Polaków, ale też Ukraińców, którzy Polakom pomagali. Dlatego proszę powstańmy i całym amfiteatrem wraz z tancerzami z Ukrainy uczcijmy minutą ciszy pamięć wszystkich pomordowanych w tej strasznej zbrodni. Jednocześnie musimy patrzeć w przyszłość. Dziś z tej festiwalowej sceny wysyłamy sygnał do pojednania. Jestem przekonany, że kultura i tradycje ludowe obu narodów mogą stać się fundamentem do przezwyciężania tego, co nas dzieli – powiedział burmistrz Wiesław Muszyński.

Po tych słowach uczestnicy wydarzenia oraz artyści z Ukrainy wspólnie uczcili minutą ciszy pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej.

Zbrodnia wołyńska to seria masowych mordów dokonanych w latach 1943–1945 przez ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA na ludności polskiej na Wołyniu i w innych regionach dawnych Kresów. Według polskich historyków zginęło ok. 100 tys. Polaków, głównie kobiet, dzieci i osób starszych. Kulminacją była tzw. krwawa niedziela 11 lipca 1943 r., gdy zaatakowano blisko 100–150 polskich miejscowości. Od 2016 r. 11 lipca jest Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.