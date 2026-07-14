24-latka zmarła po potrąceniu przez trolejbus. Przechodziła na zielonym świetle

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-14 8:24

24-letnia kobieta, która została potrącona przez trolejbus na przejściu dla pieszych w Lublinie, nie żyje. Do wypadku doszło, gdy piesza przechodziła na zielonym świetle. Przez dwa dni lekarze walczyli o jej życie, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne.

Logo Państwowego Ratownictwa Medycznego na karetce pogotowia. O wypadku w Lublinie przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • 24-latka została potrącona 8 lipca na ul. Jana Pawła II w Lublinie,
  • przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych na zielonym świetle,
  • kierujący trolejbusem miał pojechać na wprost przez skrzyżowanie i potrącić kobietę,
  • poszkodowana zmarła dwa dni później w szpitalu,

Do tragicznego finału doprowadził wypadek, do którego doszło w środę, 8 lipca, na ul. Jana Pawła II w Lublinie. 24-letnia kobieta została potrącona przez trolejbus MPK, gdy prawidłowo przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych na zielonym świetle. Mimo wysiłków lekarzy zmarła dwa dni później w szpitalu.

Jak ustalili dotychczas śledczy, kierujący trolejbusem jechał ul. Jana Pawła II. Z powodu zamknięcia ul. Granitowej nie zachował należytej ostrożności i zamiast skręcić, pojechał na wprost przez skrzyżowanie.

Czytaj też: Tragedia na prostym odcinku drogi. BMW roztrzaskało się o bariery. 35-latek nie żyje

W tym samym czasie przez przejście dla pieszych przechodziła 24-letnia kobieta. Sygnalizator nadawał jej zielone światło. Doszło do potrącenia, w wyniku którego piesza odniosła bardzo ciężkie obrażenia i w stanie zagrożenia życia została przewieziona do szpitala.

Przez dwa dni lekarze walczyli o jej życie. Niestety w piątek kobieta zmarła.

Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledztwo ma ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz odpowiedzialność kierującego trolejbusem.

Grób Krzysztofa W. który zginął w wypadku na ul. Księcia Józefa w Krakowie 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK
LUBLIN