24-latka zmarła po potrąceniu przez trolejbus. Przechodziła na zielonym świetle

24-latka została potrącona 8 lipca na ul. Jana Pawła II w Lublinie,

przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych na zielonym świetle,

kierujący trolejbusem miał pojechać na wprost przez skrzyżowanie i potrącić kobietę,

poszkodowana zmarła dwa dni później w szpitalu,

Do tragicznego finału doprowadził wypadek, do którego doszło w środę, 8 lipca, na ul. Jana Pawła II w Lublinie. 24-letnia kobieta została potrącona przez trolejbus MPK, gdy prawidłowo przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych na zielonym świetle. Mimo wysiłków lekarzy zmarła dwa dni później w szpitalu.

Jak ustalili dotychczas śledczy, kierujący trolejbusem jechał ul. Jana Pawła II. Z powodu zamknięcia ul. Granitowej nie zachował należytej ostrożności i zamiast skręcić, pojechał na wprost przez skrzyżowanie.

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W tym samym czasie przez przejście dla pieszych przechodziła 24-letnia kobieta. Sygnalizator nadawał jej zielone światło. Doszło do potrącenia, w wyniku którego piesza odniosła bardzo ciężkie obrażenia i w stanie zagrożenia życia została przewieziona do szpitala.

Przez dwa dni lekarze walczyli o jej życie. Niestety w piątek kobieta zmarła.

Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledztwo ma ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz odpowiedzialność kierującego trolejbusem.