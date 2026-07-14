Imiona sukcesu? Te imiona od lat kojarzą się z ambicją, siłą i pomyślnością

Czy samo imię może zwiastować powodzenie? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ nie ma naukowych dowodów na to, że wpływa ono na przyszłe osiągnięcia czy życiową karierę. Mimo to od pokoleń znaczenie imion budzi ogromne zainteresowanie. Ich etymologia i symbolika sprawiają, że niektóre z nich od lat kojarzone są z ambicją, siłą charakteru, wytrwałością oraz umiejętnością osiągania wyznaczonych celów. Właśnie dlatego powstało nasze zestawienie imion, którym tradycyjnie przypisuje się cechy sprzyjające sukcesowi i pomyślności.

Imiona prawdziwych szczęśliwców

Które imiona kojarzone są z niezawodnym sukcesem? Wybraliśmy 5 imion żeńskich i 5 męskich - pełną listę znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

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Osoby o tych imionach osiągają sukcesy. TOP 10 imion skazanych na pomyślność [LISTA]

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Najpiękniejsze imiona XXI wieku

Wybór imienia dla dziecka to jedna z najważniejszych decyzji, przed którą stają przyszli rodzice. Imię towarzyszy człowiekowi przez całe życie, dlatego wiele osób szuka takiego, które będzie nie tylko pięknie brzmiało, ale także miało wyjątkowe znaczenie i ponadczasowy charakter.

XXI wiek przyniósł wiele zmian w trendach imienniczych. Obok klasycznych imion, które od lat cieszą się popularnością, coraz częściej wybierane są także te krótsze, oryginalne i inspirowane innymi kulturami. Wśród imion, które szczególnie przypadły do gustu rodzicom w ostatnich latach, można wymienić m.in. Zofię, Julię, Antoninę, Helenę, Laurę i Maję wśród dziewczynek oraz Antoniego, Jana, Aleksandra, Franciszka, Jakuba, Leona i Nikodema wśród chłopców.

Jakich imion dla dziecka unikać?

Niektóre imiona mogą budzić kontrowersje ze względu na trudną wymowę, nietypową pisownię, negatywne skojarzenia lub ryzyko, że dziecko będzie często musiało je tłumaczyć i poprawiać innych. Są nawet takie, których nadawanie odradza RJP - Rada Języka Polskiego ostrzega przed tym imieniem. W Polsce nosi je już 174 kobiet