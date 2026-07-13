Wyniki LOTTO 13.07.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-07-13 14:10

Wyniki Lotto 13.07.2026 są już gotowe dla każdego, kto liczył na uśmiech losu w dzisiejszych grach liczbowych. Poniżej prezentujemy zestawienie liczb wylosowanych w Multi Multi, Ekstra Pensji, Mini Lotto oraz Kaskadzie. Porównaj te wyniki ze swoimi typami na kuponie i przekonaj się natychmiast, czy to właśnie do Twojej kieszeni trafi dzisiejsza pula nagród.

Kupon Lotto z rzędami liczb obok logo gry. O wynikach losowań Multi Multi i Kaskady przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 13.07.2026

Godzina 14:00: 4, 11, 12, 17, 19, 21, 26, 27, 31, 39, 45, 48, 49, 53, 59, 63, 66, 70, 73, 76 oraz dodatkowo 48.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 13.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 13.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 13.07.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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