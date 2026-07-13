Wyniki LOTTO 13.07.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki Lotto 13.07.2026 są już gotowe dla każdego, kto liczył na uśmiech losu w dzisiejszych grach liczbowych. Poniżej prezentujemy zestawienie liczb wylosowanych w Multi Multi, Ekstra Pensji, Mini Lotto oraz Kaskadzie. Porównaj te wyniki ze swoimi typami na kuponie i przekonaj się natychmiast, czy to właśnie do Twojej kieszeni trafi dzisiejsza pula nagród.

Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.