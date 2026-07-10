Tragedia na prostym odcinku drogi. BMW roztrzaskało się o bariery. 35-latek nie żyje

Do śmiertelnego wypadku doszło w nocy z 9 na 10 lipca na drodze krajowej nr 17, w rejonie miejscowości Łaszczówka. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 22. - Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 35-letni kierujący BMW na prostym odcinku drogi, jadąc w kierunku Bełżca najprawdopodobniej na skutek niedostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w barierę energochłonną znajdującą się po lewej stronie drogi. Następnie odbijając się od niej, uderzył w barierę znajdującą się po prawej stronie drogi - informuje młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska z KPP Tomaszów Lubelski.

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Za kierownicą BMW siedział 35-letni mieszkaniec gminy Bełżec. Mężczyzna jechał bez pasażerów. Obrażenia odniesione podczas wypadku okazały się śmiertelne – zginął na miejscu.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy do utraty panowania nad pojazdem mogło dojść wskutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Jego decyzją ciało 35-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Śledczy prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku.

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