Tragedia na prostym odcinku drogi. BMW roztrzaskało się o bariery. 35-latek nie żyje

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-10 10:13

Tragiczny finał nocnej jazdy drogą krajową nr 17 w województwie lubelskim. Na wysokości Łaszczówki kierowca BMW stracił panowanie nad autem i uderzył kolejno w dwie bariery energochłonne. Życia 35-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Tragedia na prostym odcinku drogi. BMW roztrzaskało się o bariery. 35-latek nie żyje
Autor: KPP Tomaszów Lubelski/ Materiały prasowe

Do śmiertelnego wypadku doszło w nocy z 9 na 10 lipca na drodze krajowej nr 17, w rejonie miejscowości Łaszczówka. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 22. - Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 35-letni kierujący BMW na prostym odcinku drogi, jadąc w kierunku Bełżca najprawdopodobniej na skutek niedostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w barierę energochłonną znajdującą się po lewej stronie drogi. Następnie odbijając się od niej, uderzył w barierę znajdującą się po prawej stronie drogi - informuje młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska z KPP Tomaszów Lubelski.

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Za kierownicą BMW siedział 35-letni mieszkaniec gminy Bełżec. Mężczyzna jechał bez pasażerów. Obrażenia odniesione podczas wypadku okazały się śmiertelne – zginął na miejscu.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy do utraty panowania nad pojazdem mogło dojść wskutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze.

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Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Jego decyzją ciało 35-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Śledczy prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku.

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