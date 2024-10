Dariusz zakochał się w uroczej rolniczce. Po rozstaniu podpalił stodołę

Wieńce, wiązanki i kwiaty na Wszystkich Świętych. Najdroższa kompozycja to 450 zł. "Warto zainwestować w jakość"

Budynek zajął się bez trudu, języki ognia strzelały w niebo pełne gwiazd. Gwiazd, które jeszcze nie tak dawno Dariusz W. pokazywał swej ukochanej. 56-letni Darek, zanim poznał 50-latkę, mieszkał gdzieś na zachodzie naszego kraju. Sprowadził się do niej. Porzucił życie nomada ciesząc się życiem ustabilizowanym i poukładanym. Mieszkali w bloku, a pod Międzyrzecem Podlaskim mieli gospodarstwo.

Niestety, parze nie dane było zestarzeć się razem. Partnerka pana Darka miała dość. Pognała amanta, mówiąc dokładnie... A tego mężczyzna przeboleć nie potrafił. Chciał jej dać nauczkę, że tak z nim się nie postępuje!

- Dyżurny międzyrzeckiego komisariatu otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru drewnianej stodoły na terenie niezamieszkałej posesji w gm. Międzyrzec Podlaski. Wewnątrz budynku znajdował się sprzęt rolniczy, który również uległ zniszczeniu - informuje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z policji w Białej Podlaskiej.

Żywioł zniszczył dwa ciągniki, przyczepę, siewnik i narzędzia rolnicze. - Powstałe straty zostały oszacowane przez pokrzywdzoną na kwotę około 200 tys. zł - informuje policjantka.

Już wstępne ustalenia strażaków wskazywały, że przyczyną tego zdarzenia może być podpalenie. W trakcie prowadzonych czynności policjanci zajmujący się sprawą potwierdzili, że udział w tym zdarzeniu może mieć były partner pokrzywdzonej. Dariusz W. był niepocieszony, kiedy policjanci jęli wypytywać go o stodołę. - To ja to podpaliłem - odparł strapiony.

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaski zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Podejrzany 56-latek przyznał się do winy tłumacząc swoje zachowanie "zdenerwowaniem na byłą partnerkę".