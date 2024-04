Cztery nowe pomniki przyrody w Lublinie. To olbrzymy, które w obwodzie mają razem prawie 16 metrów!

Lublinianie zapewne już się do tego przyzwyczaili, goście odwiedzający Kozi Gród uśmiechają się szeroko ukontentowani: - Macie zielone miasto - kiwają głową z uznaniem, mając na myśli znaczną ilość terenów zielonych w Lublinie. Są to nie tylko parki, których w Lublinie jest kilkanaście, także skwery, ale przede wszystkim bogactwo drzew zdobiących zwłaszcza starsze dzielnice mieszkaniowe.

Aby tak było, trzeba o nie dbać. Te z drzew, które uznano za pomniki przyrody mają zapewnioną opiekę z mocy prawa. W Lublinie jest ich coraz więcej. Tej wiosny do zbioru najcenniejszych drzew objętych ochroną pomnikową dołączyły cztery nowe okazy. Są to lipa drobnolistna i topola czarna rosnące na terenie Przedszkola nr 13 przy ul. Okrzei oraz kasztanowiec biały i jesion wyniosły przy ul. Sowińskiego.

– W Lublinie co roku przybywa pomników przyrody, do których dołączają najpiękniejsze i najzdrowsze okazy drzew na terenie miasta. Po ostatnich zmianach w naszym gminnym rejestrze mamy już 262 drzewa stanowiące 88 pomników przyrody. Są to zarówno pojedyncze okazy, jak i całe szpalery drzew. Jako Miasto, po ustanowieniu pomnika przyrody jesteśmy zobowiązani do jego ochrony tj. pielęgnacji i leczenia, nawet jeśli dane drzewo znajduje się na nieruchomości osoby prywatnej czy też spółdzielni – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Nowe pomniki przyrody robią niezwykłe wrażenie nie tylko za sprawą swej urody, ale i wielkości. Topola czarna rosnąca przy przedszkolu nr. 13 na Kalinie ma, bagatela, 487 cm obwodu. Niewiele mniej, bo 327 cm liczy obwód jesiona wyniosłego, który zdobi podwórze między blokami przy ul Sowińskiego w śródmieściu Lublina.

- Nie było tu niczego, żadnego bloku, a jesion już tu stał i górował nad okolicą - mówi dumny z takiego sąsiedztwa starszy mężczyzna, który zamieszkał tu pod koniec lat 50-tych ubiegłego wieku. Jak podaje Urząd Miasta Lublin, wśród pomników przyrody są dęby szypułkowe, lipy szerokolistne, szakłaki, topole, miłorzęby japońskie, lipa krymska, lipa amerykańska, kłęk, grusza, klon jawor, klon pospolity i wierzba biała.

