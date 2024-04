Lubelska Giełda Płyt

Winyle wracają do łask. Cena za sztukę to obłęd. "A dźwięk? Jego głębia jest niepodrabialna"

Winyle wracają do łask, co do tego nie ma wątpliwości. W niedzielę 7 kwietnia przy ul. Lubartowskiej zaczęła swe życie Lubelska Giełda Płyt, skierowana do wielbicieli najbardziej tradycyjnych nośników dźwięku i tych, którzy dopiero zamierzają zanurzyć się w niepodrabialny świat dźwięków płynących z czarnej płyty. Przez ostatnie lata Lublin widział już kilka podobnych giełd, żadna jednak nie zajęła na trwałe miejsca w kalendarzu. Oby tym razem się udało.