Co za bestialstwo! Kotek przecięty na pół. W tle słychać śmiechy oprawców

Wypadek w Puławach. 7-latek wypadł z okna. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala

Wybory samorządowe 2024. Burmistrz Świdnika odda władzę w mieście po 25 latach. Kto go zastąpi?

Puławy. "Mocarny" Karol S. pobił 90-latka. Wcześniej odprowadził go na przystanek. Chciał pieniędzy za pomoc

Szok! Bestialskie zabicie młodego kotka

O bestialskim wydarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych organizacja OTOZ Animals. Dotarła ona do filmu, na którym widać wstrząsające sceny. - Kilku oprawców ze szczególnym okrucieństwem pozbawiło życia młodego kotka, przecinając go na pół gilotyną, prawdopodobnie do cięcia paneli – informują aktywiści, dodając, że „zwierzę konało w okropnych męczarniach, jego płacz jest dla nas czymś niespotykanym dotąd”.

Jak informują wolontariusze OTOZ Animals, na nagraniu słychać śmiech zwyrodnialców. Według aktywistów, autorem nagrania jest prawdopodobnie mieszkaniec Zamościa.

- Po otrzymaniu filmu niezwłocznie złożyliśmy zawiadomienie do organów ścigania. Nie wiemy, ile zwierząt zostało skrzywdzonych przez tych sadystów, jednak podejmiemy wszelkie środki, aby doprowadzić ich przed sąd. OTOZ Animals będzie oskarżycielem posiłkowym w sprawie. Będziemy walczyć o najwyższy wymiar kary! - deklarują wolontariusze.

Jak poinformowało radio Zet, sprawą zajęli się policjanci z Zamościa.