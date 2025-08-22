„Co to k… jest za wyrok”. Bohater głośnego nagrania sprzed lat poszukiwany przez policję

Wideo z sali sądowej, na którym 17-letni Konrad Nowacki w furii reaguje na wyrok 15 lat więzienia, było jednym z pierwszych polskich viralowych nagrań. Krzyczał do sędzi: „Ty co to k… jest za wyrok. Żyję 17 lat, a ty mi piętnastaka dajesz”. Dziś, po latach, jego nazwisko wraca na czołówki – Nowacki wyszedł na wolność i ponownie ma kłopoty z prawem. Policja poszukuje go za posiadanie narkotyków.

  • Kilkanaście lat temu filmik z sali sądowej z udziałem 17-letniego Konrada Nowackiego stał się hitem internetu.
  • Nastolatek w furii reagował na wyrok 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa studenta w Lublinie.
  • Ofiara napaści w 2007 roku przeżyła tylko dzięki szybkiej operacji ratującej życie.
  • Teraz o Nowackim znów jest głośno – wyszedł z więzienia i jest poszukiwany przez policję.

Wiele lat temu dużą popularność w internecie zdobył filmik, na którym można zobaczyć reakcje 17-letniego chłopca skazanego na 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa. Nastolatek wybuchł furią krzycząc do sędzi: "Ty co to k... jest za wyrok. Żyję 17 lat, a ty mi piętnastaka dajesz". Wideo błyskawicznie stało się viralem — komentowane zarówno w mediach, jak i na forach internetowych. Teraz o bohaterze nagrania znowu jest głośno. Wyszedł na wolność i znowu ma problem z prawem.

Konrad Nowacki jest poszukiwany przez policję na podstawie Art. 62 ust. 1 "Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych - wbrew przepisom ustawy "posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych - wbrew przepisom ustawy". Na stronie policji, w zakładce poszukiwani, znajdują się jego pełne dane. 

"To ta sama osoba"

Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdził, że Konrad Nowacki to "ta sama osoba, która kilkanaście lat temu odpowiadała za usiłowanie zabójstwa studenta".

Do zbrodni doszło w styczniu 2007 roku. Jak czytamy w archiwalnym artykule "Dziennika Wschodniego", 20-letni student wsiadł w centrum Lublina do autobusu. Na końcu pojazdu siedziała grupa nastolatków, która zaczepiała pasażerów. Wyśmiewali się z długich włosów studenta. "W końcu zagrozili, że mu je obetną. Wyszli za nim z autobusu. Konrad N. i Paweł N. wyciągnęli noże. Zadali studentowi pięć ciosów w klatkę piersiową. Tylko szybka operacja uratowała mu życie" - czytamy na stronie dziennikwschodni.pl.

