„Co to k… jest za wyrok”. Bohater głośnego nagrania sprzed lat poszukiwany przez policję

Kilkanaście lat temu filmik z sali sądowej z udziałem 17-letniego Konrada Nowackiego stał się hitem internetu.

Nastolatek w furii reagował na wyrok 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa studenta w Lublinie.

Ofiara napaści w 2007 roku przeżyła tylko dzięki szybkiej operacji ratującej życie.

Teraz o Nowackim znów jest głośno – wyszedł z więzienia i jest poszukiwany przez policję.

Wiele lat temu dużą popularność w internecie zdobył filmik, na którym można zobaczyć reakcje 17-letniego chłopca skazanego na 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa. Nastolatek wybuchł furią krzycząc do sędzi: "Ty co to k... jest za wyrok. Żyję 17 lat, a ty mi piętnastaka dajesz". Wideo błyskawicznie stało się viralem — komentowane zarówno w mediach, jak i na forach internetowych. Teraz o bohaterze nagrania znowu jest głośno. Wyszedł na wolność i znowu ma problem z prawem.

Zobacz też: 16-letni Eryk zmarł na ulicy. Piekło zgotowali mu rówieśnicy. Nikt nie zareagował

Konrad Nowacki jest poszukiwany przez policję na podstawie Art. 62 ust. 1 "Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych - wbrew przepisom ustawy "posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych - wbrew przepisom ustawy". Na stronie policji, w zakładce poszukiwani, znajdują się jego pełne dane.

SYLWETKA: waga 50-69 kg, sylwetka wątła, cherlawa

WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy: uczesanie na czoło, włosy czarne

UZĘBIENIE: uzębienie pełne

WARGI (USTA): wargi średnie

USZY / UCHO: uszy normalne, uszy średnie

NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, koniuszek nosa zadarty, nos prostolinijny

CZOŁO: czoło niskie

TWARZ: cera śniada, twarz chuda, b.szczupła, twarz owalna, brak zarostu

Wzrost: 161-165 CM

"To ta sama osoba"

Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdził, że Konrad Nowacki to "ta sama osoba, która kilkanaście lat temu odpowiadała za usiłowanie zabójstwa studenta".

Do zbrodni doszło w styczniu 2007 roku. Jak czytamy w archiwalnym artykule "Dziennika Wschodniego", 20-letni student wsiadł w centrum Lublina do autobusu. Na końcu pojazdu siedziała grupa nastolatków, która zaczepiała pasażerów. Wyśmiewali się z długich włosów studenta. "W końcu zagrozili, że mu je obetną. Wyszli za nim z autobusu. Konrad N. i Paweł N. wyciągnęli noże. Zadali studentowi pięć ciosów w klatkę piersiową. Tylko szybka operacja uratowała mu życie" - czytamy na stronie dziennikwschodni.pl.

Olsztyn. Łokciem wybił szybę w autobusie miejskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.