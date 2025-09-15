Za naszą wschodnią granicą od lat toczy się regularna wojna, a ryzyko eskalacji i rozprzestrzenienia się konfliktu wciąż istnieje. W obliczu takiej rzeczywistości coraz częściej pojawia się pytanie - czy wiemy, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i co oznaczają dźwięki alarmowych syren, które mogą rozbrzmieć w naszych miastach? Syrena alarmowa to nie tylko głośny, modulowany dźwięk – to sygnał, by zatrzymać się, zareagować i sprawdzić, co się dzieje. W sytuacjach kryzysowych liczy się szybka reakcja i umiejętność odróżnienia fałszywych informacji od oficjalnych komunikatów.

Syreny alarmowe w Polsce

Syreny alarmowe to jeden z podstawowych elementów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Służą do ostrzegania ludności o zagrożeniach – zarówno tych spowodowanych katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi, skażeniami chemicznymi czy radiacyjnymi, jak i w przypadku zagrożenia militarnego lub ataku zbrojnego.

Ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk trwający 3 minuty, a jego odwołanie to dźwięk ciągły o takiej samej długości. Dodatkowo komunikaty o alarmie przekazywane są w radiu, telewizji, internecie czy przez megafony wozów strażackich i policyjnych. Co ciekawe, są one wciąż są jednym z najbardziej skutecznych sposobów dotarcia do ludności – słychać je na dużych odległościach, nawet tam, gdzie nie ma dostępu do internetu czy telefonii komórkowej.

Rodzaje sygnałów alarmowych

W Polsce mamy obecnie tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

ogłoszenie alarmu - ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,

- ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty, odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

W momencie usłyszenia sygnału alarmowego należy włączyć radio lub telewizję i stosować się do wydawanych komunikatów.

Co robić, gdy słyszysz dźwięk syreny alarmowej?

Sygnał syreny to nie powód do paniki, ale jasny sygnał, że należy działać i zachować czujność. Tak jak wspominaliśmy, po usłyszeniu dźwięku syreny należy sprawdzić w mediach, co się dzieje i do jakich komunikatów się stosować, lecz to nie wszystko. Poniżej zamieszczamy najważniejsze kroki, jakie warto podjąć:

Zachowaj spokój

Sprawdź oficjalne komunikaty

Poinformuj bliskich

Wykonaj podstawowe czynności ochronne

Stosuj się do poleceń służb.

Co ważne, jakiś czas temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało "Poradnik bezpieczeństwa", z którym warto się zapoznać. Znajdują się tam informacje, jak postępować w sytuacji zagrożenia.

🚨 Ruszyła strona „Poradnik Bezpieczeństwa”!To rządowa inicjatywa, która pomoże Ci przygotować się na współczesne zagrożenia:🛡️ cyberataki🌪️ klęski żywiołowe🧯 kryzysy infrastrukturalne📢 dezinformację🇵🇱 sytuacje militarneBudujmy odporność, zaufanie i solidarność.🔗… pic.twitter.com/1wCRu2ORAg— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 28, 2025