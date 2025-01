Pechowe rondo

Co jest nie tak z tym rondem w Lublinie? Same wypadki i kolizje. "Wszystko powinno być OK"

Który to już raz? Na rondzie im. 100-lecia KUL łączącego północny i zachodni Lublin z obwodnicą miasta doszło do kolejnego wypadku. Tym razem wpadły na siebie dwie furgonetki, a całość mimo efektownego dachowania zakończyła się niegroźnie. Z policyjnych statystyk wynika, że to najgorętsze skrzyżowanie w Lublinie.