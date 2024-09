i Autor: fot. UM Chełm

Inwestycje w komunikację miejską

Chełm przebuduje zajezdnię autobusową. Dzięki unijnej dotacji

Najpóźniej za półtora roku, w marcu 2026 r., zajezdnia autobusowa przy ul. Okszowskiej w Chełmie będzie nie do poznania. Zresztą nie tylko ona... A to dzięki gruntownej modernizacji, na którą to inwestycję miasto otrzymało dotację w wysokości 44 mln zł. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych. Warunkiem wsparcia było dostosowanie obiektu do użytkowania autobusów wodorowych.