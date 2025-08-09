Sprawdź swój tygodniowy horoskop na 10-16 sierpnia 2025, by dowiedzieć się, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości, pracy i zdrowiu.

Niektóre znaki czeka odprężenie i zabawa, podczas gdy inne zmierzą się z wyzwaniami, a Byki i Bliźnięta czekają zmiany i nowe znajomości.

Koziorożce powinny zadbać o zdrowie, Wodniki osiągną sukces, a Ryby czeka szalona zabawa.

Przekonaj się, co horoskop przygotował dla Twojego znaku zodiaku!

Horoskop tygodniowy: Co czeka Barana, Byka i Bliźnięta?

Baran (21.03-20.04):

Barany powinny w tym tygodniu unikać wtrącania się w sprawy innych osób. Jak wskazuje horoskop, takie zachowanie może doprowadzić do niekontrolowanej sytuacji. Zamiast tego, warto skupić się na własnych sprawach i dokończyć to, co od dawna czeka na realizację. „Przestań zajmować się tą sprawą i lepiej zwróć uwagę na to, co dzieje się na twoim własnym podwórku. A dzieje się wiele, tylko ty tego nie widzisz” – radzą gwiazdy.

Byk (21.04-21.05):

Dla Byków nadchodzi czas zmian. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym pojawią się nowe wyzwania. Jednocześnie, zostaną oni odciążeni od dotychczasowych obowiązków, co przyniesie im ulgę po okresie ciężkiej pracy. Horoskop radzi: „Nie musisz starać się przyspieszać biegu wydarzeń, bo wszystko będzie się działo niejako bez twojego udziału. Ty będziesz tylko cieszyć się tym stanem rzeczy”.

Bliźnięta (22.05-21.06):

Bliźnięta zyskają w tym tygodniu nowych przyjaciół. Osoby, których dotychczas nie podejrzewali o dobre intencje, zaproponują im korzystną współpracę. Jak wskazuje horoskop, można im zaufać: „Możesz w pełni zaufać osobom, które w ten sposób poznasz. To ludzie, którzy znają się na swoim fachu i na pewno nie wyprowadzą cię na żadne manowce”.

Horoskop tygodniowy: Rak, Lew i Panna – co przyniesie los?

Rak (22.06-22.07):

Życie Raka w tym tygodniu będzie kręciło się wokół związku. Partner zdecyduje się na szczere wyznanie, które może wywrócić ich świat do góry nogami. Horoskop sugeruje: „Początkowo nie będziesz wiedział, co myśleć o tych świeżo odkrytych rewelacjach. Nie wprawią cię one w euforię, ale i nie doprowadzą do czarnej rozpaczy”.

Lew (23.07-22.08):

Dla Lwów nadchodzi moment, w którym wszystko zależy od ich decyzji. Będą zmuszeni opowiedzieć się po jednej ze stron konfliktu lub dokonać ostatecznego wyboru. Horoskop podpowiada: „Nie ma innego wyjścia, jak tylko rozważyć wszystkie za i przeciw, a następnie zacząć działać. Powinieneś zasięgnąć rady najbliższych, bo ich też to dotyczy”.

Panna (23.08-23.09):

Panny mogą ulec miłosnym złudzeniom. Jak wskazuje horoskop, mogą mylnie zinterpretować czyjeś zainteresowanie jako coś więcej. „Musisz przeczekać tę gorszą passę i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Nie martw się, twoje otoczenie szybko zapomni o wszystkim i zajmie się czymś innym” – radzą gwiazdy.

Horoskop tygodniowy: Waga, Skorpion i Strzelec – sprawdź, co Cię czeka!

Waga (23.09-23.10):

Wagi osiągną w tym tygodniu swój cel, a ich praca przyniesie oczekiwane efekty. Horoskop radzi: „Odsuń na bok problemy i komplikacje życiowe. Jeśli będziesz rozmyślać o tym, co jest złe, nie odpoczniesz i nie będziesz cieszyć się tym, na co tak długo czekałeś”.

Skorpion (24.10-22.11):

Skorpiony przekonają się o wierności swojego partnera. Osoba ta przejdzie próbę, z której wyjdzie zwycięsko, a Skorpiony będą mogły pękać z dumy. Horoskop sugeruje: „Nie musisz wszystkiego postrzegać w takich czarnych barwach. Sam widzisz, że nie było się czego obawiać, a zza chmur wyszło tak długo oczekiwane słońce”.

Strzelec (23.11-21.12):

Strzelce będą musiały zmodyfikować swoje plany. Jak wskazuje horoskop, nieoczekiwane okoliczności zmuszą ich do dostosowania się do nowej sytuacji. „Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że ktoś chce cię wrobić w coś, na co wcale nie masz ochoty” – ostrzegają gwiazdy.

Horoskop tygodniowy: Koziorożec, Wodnik i Ryby – co mówią gwiazdy?

Koziorożec (22.12-20.01):

Koziorożce powinny zadbać o swoje zdrowie i nadrobić zaległości. Horoskop zapowiada, że ich wysiłek zostanie szybko nagrodzony. „Być może będziesz musiał skorzystać z porady specjalisty lub bardziej doświadczonej od ciebie osoby” – radzą gwiazdy.

Wodnik (21.01-20.02):

Wodniki wreszcie osiągną sukces, a ich plan okaże się trafny pomimo początkowych obaw. Horoskop podpowiada: „Nie spoczywaj na laurach, bo jeszcze wiele pozostało do załatwienia. Ale sam widzisz, że wielkie zmiany, które miały nadejść, ostatecznie wcale nie nadeszły”.

Ryby (21.02-20.03):

Ryby czeka czas zabawy i szaleństwa. Zostaną królami parkietu i będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Horoskop zachęca: „Możesz bez oporów dać się ponieść tej szalonej zabawie, bo naprawdę ci się to należy. Nie oczekuj jednak, że taki stan będzie trwał wiecznie”.