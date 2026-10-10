Cała Polska zna to zdanie. W tym mieście chrząszcz naprawdę stoi na rynku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-10-10 3:20

„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” – ten językowy łamaniec zna niemal każdy Polak. Jan Brzechwa rozsławił w ten sposób niewielkie miasto na Roztoczu, a jego literacki bohater z czasem stał się prawdziwym symbolem Szczebrzeszyna.

Na rynku, przed ratuszem, stoi około dwumetrowy pomnik chrząszcza wykonany z brązu. Rzeźbę autorstwa Zygmunta Jarmuła odsłonięto w 2011 roku. Dziś jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów miasta i popularnym miejscem pamiątkowych zdjęć.

To jednak niejedyny chrząszcz w Szczebrzeszynie. Druga, drewniana rzeźba znajduje się przy źródełku przy ul. Zygmunta Klukowskiego. W 2018 roku zastąpiła wcześniejszą figurę, która po latach została zniszczona przez warunki atmosferyczne.

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Słynny owad stał się ważnym elementem turystycznego wizerunku Szczebrzeszyna. Miasto chętnie wykorzystuje skojarzenie z wierszem Brzechwy, a pomniki chrząszcza należą do miejsc, których podczas wizyty w Szczebrzeszynie trudno nie zauważyć. W ten sposób znane ze szkolnych lat zdanie przestało być wyłącznie językowym łamańcem. W Szczebrzeszynie chrząszcz naprawdę jest obecny w przestrzeni miasta i od lat przypomina o literackiej sławie tego miejsca.

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SZCZEBRZESZYN