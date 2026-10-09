Wyniki EuroJackpot i Mini Lotto z piątku 9.10.2026. Pora sprawdzić, czy kupujesz jacht, czy dalej oszczędzasz na wszystkim

Redakcja se.pl
2026-10-09 13:35

Jakie liczby wygrały w lotto w piątek 9 października 2026 roku? Sprawdź, czy w dzisiejszych grach takich jak EuroJackpot, Multi Multi czy Ekstra Pensja los się do ciebie uśmiechnął i przygotuj się na ewentualną zmianę stylu życia. Nawet jeśli tym razem nie trafisz głównej nagrody w Mini Lotto czy Kaskadzie, to i tak warto dokładnie przeanalizować swój kupon przed planowaniem wielkich zakupów.

Kolorowe kulki z numerami w maszynie losującej. Wyniki EuroJackpot i Mini Lotto sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Pięć kolorowych kul z cyframi 33, 41, 29, 13, 35 w przezroczystym maszynie losującej, symbolizujące losowania Lotto i wyniki, które można sprawdzić na Super Biznes.

Wyniki EuroJackpot 9.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 9.10.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 9.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 9.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 9.10.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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