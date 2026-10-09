Napisał, że przyjdzie do szkoły z nożem. Ma zaledwie 13 lat

Do interwencji doszło w piątek, 9 października, w Chełmie, Tomaszowie Lubelskim i Lublinie. Policja podkreśla, że sprawdza każdą informację dotyczącą potencjalnego zagrożenia dla uczniów oraz pracowników szkół.

Publikował nagrania z domu i szkoły

W Chełmie zatrzymany został 15-letni uczeń jednej ze szkół ponadpodstawowych. Chłopak zamieszczał w mediach społecznościowych zdjęcia oraz nagrania, których treść mogła zagrażać bezpieczeństwu innych osób w placówce. Materiały publikował zarówno z domu, jak i ze szkoły.

Na jego internetową aktywność natrafili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Informacje przekazano chełmskim kryminalnym, którzy zatrzymali ucznia na terenie szkoły.

Policjanci sprawdzili plecak 15-latka oraz jego miejsce zamieszkania. Nie znaleźli żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Chłopak powiedział, że chciał zrobić żart.

Trzynastolatek zapowiedział atak nożem

W Tomaszowie Lubelskim policjanci zatrzymali 13-letniego ucznia szkoły podstawowej. Nastolatek napisał na klasowym komunikatorze, że przyjdzie do placówki i zaatakuje uczniów nożem.

Funkcjonariusze zastali go w domu. W obecności rodzica chłopak został doprowadzony do komendy. Materiały zgromadzone przez policję trafią do sądu rodzinnego i nieletnich.

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Groźby z nożem i wezwanie do ataku maczetami

Dwie interwencje przeprowadzili również policjanci z Lublina. Zatrzymali 18-latka, który miał opublikować wpis nawołujący do ataku z użyciem maczet. W jego miejscu zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli telefon i laptop.

W ręce policjantów trafiła także 16-latka. Zamaskowana kominiarką dziewczyna miała grozić w internecie uczniom jednej ze szkół, wymachując nożem na nagraniu. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli nóż oraz kominiarkę.

Lubelska policja przypomina, że nawet przedstawiana jako żart zapowiedź przestępstwa lub wywołanie fałszywego alarmu może oznaczać poważne konsekwencje prawne. Każdy podobny sygnał ma być dokładnie sprawdzany.