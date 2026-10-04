Polskie "miasto idealne". Jego plan zachwyca od ponad 400 lat

Miasto zaplanowano bardzo precyzyjnie. Regularna siatka ulic, trzy rynki, reprezentacyjne budynki i system fortyfikacji miały łączyć funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę. Sercem Zamościa został Rynek Wielki o wymiarach 100 na 100 metrów, otoczony kamienicami z podcieniami.

Co ciekawe, plan Zamościa bywa porównywany do ludzkiego ciała. Pałac Zamoyskich miał symbolizować głowę, główna oś miasta – kręgosłup, a najważniejsze budowle pełniły rolę jego "organów". Takie uporządkowanie przestrzeni dobrze wpisywało się w renesansowe przekonanie, że idealne miasto powinno być harmonijne i logicznie zaprojektowane.

Zamość miał być również trudny do zdobycia. Otaczał go system murów, fos i bastionów, które tworzyły nowoczesną jak na tamte czasy twierdzę. Fortyfikacje wielokrotnie odgrywały ważną rolę w historii miasta i przez stulecia chroniły jego mieszkańców.

Zamość był także ważnym ośrodkiem handlu i kultury. Mieszkali tu m.in. Ormianie, Żydzi, Grecy, Włosi i Niemcy. W 1595 roku powstała Akademia Zamojska.

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Historyczne centrum zachowało swój pierwotny układ urbanistyczny. W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ponad 400 lat po powstaniu miasta nadal można spacerować ulicami wytyczonymi zgodnie z renesansowym planem. To właśnie dlatego Zamość do dziś nazywany jest „miastem idealnym”.

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