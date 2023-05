Brutalne pobicie w Lublinie. Kopali i skakali po głowie Nigeryjczyka?!

O tej bulwersującej sprawie informuje Wirtualna Polska. Sobota (27 maja) była dla Krystiana kolejnym dniem pracy. Wieczorem zatrzymał się w małym sklepie przy ul. Lipińskiego, aby kupić papierosy. Mężczyzna wracał po zrealizowaniu kolejnego zamówienia dla pizzerii. Dramat rozegrał się kilkaset metrów od jego miejsca pracy.

Lublin. Brutalne pobicie Nigeryjczyka

Krystian jest Nigeryjczykiem, ale w Polsce mieszka od wielu lat. Używa polskiego imienia, ożenił się z Polką. - Krystian nasz kierowca, robił zakupy w sklepie. Wracając do samochodu grupa osób stwierdziła, że skoro jest „czarny” to znaczy bolt i wsiedli mu do samochodu - opisują sytuację pracownicy lubelskiej pizzerii, w której pracuje Nigeryjczyk. Wpis został opublikowany w mediach społecznościowych. Jak czytamy dalej w treści wpisu, Krystian chciał wygonić mężczyzn z pojazdu i tłumaczył im, że nie jest kierowcą bolta. Po tych słowach grupa sześciu osób miała brutalnie zaatakować Krystiana, kopiąc go i skacząc po głowie. Stan Krystiana jest poważny. Jak mówi pan Daniel, właściciel lubelskiej pizzerii w rozmowie z WP, jego pracownik ma "wielkiego krwiaka na czole". Krystian jest też mocno poobijany.

Policja zatrzymała 39-latka

Właściciel pizzerii nagłośnił sprawę pobicia Krystiana w mediach społecznościowych. - Prosimy o pomoc i udostępnienie, aby w końcu policja zajęła się tym miejscem - czytamy w treści wpisu i zapytał dalej. - Zrobicie porządek w tym miejscu, czy dopiero jak stanie się tragedia, to ruszycie do działania?

W rozmowie z WP pan Daniel, właściciel lubelskiej pizzerii precyzuje, że teren wokół sklepu przy ul. Lipińskiego w Lublinie jest bardzo niebezpieczny. Mają się tam zbierać m.in. kibole i dilerzy. Nawet policjanci, w rozmowie z właścicielem, przyznali, że interwencji jest tam dużo.

Policjanci zajęli się sprawą pobicia i jednego z potencjalnych sprawców, 39-letniego mężczyznę, zatrzymali jeszcze w sobotni wieczór. Jak informuje lubelska policja, wszystko zaczęło się od funkcjonariusza, który był w pizzerii po służbie.

