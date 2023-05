i Autor: Tomasz Rytych / REPORTER; Shutterstock

Uciekli na Białoruś

BMW sforsowało polską granicę! Kobieta z trójką dzieci uciekła na Białoruś

We wtorek rano na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Terespolu doszło do incydentu. Do odprawy granicznej po stronie Polski zgłosiło się małżeństwo Rosjan, z którym podróżowała 3 dzieci. Dwoje z nich miało paszporty szwedzkie. Nagle kierowca osobówki ruszył w kierunku Białorusi.