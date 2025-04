Czy dziecko może iść samo ze święconką do kościoła? Rodzice mogą dostać mandat!

Spis treści

Kiedy święcenie pokarmów 2025?

Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim, upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchody rozpoczynają się już w Wielki Czwartek, a kulminacją jest Niedziela Wielkanocna. Jednym z najbardziej charakterystycznych i wyczekiwanych elementów przygotowań jest jednak święcenie pokarmów w Wielką Sobotę - 19 kwietnia 2025 r.

Zwłaszcza dla dzieci jest to wyjątkowy dzień, bowiem mogą wówczas pochwalić się pięknie ozdobionymi koszyczkami i poczuć świąteczną atmosferę. Nic dziwnego, że rodzice często ulegają prośbom pociech o samodzielne zaniesienie święconki do kościoła. Pojawia się jednak pytanie: czy jest to zgodne z prawem?

Czy dziecko może iść samo do kościoła ze święconką? Mało kto o tym wie!

Zgodnie z polskim prawem, rodzice mają obowiązek sprawować pieczę nad swoimi dziećmi. Oznacza to, że muszą dbać o ich bezpieczeństwo i zdrowie, więc coraz częściej w głowach wielu Polaków pojawia się pytanie, czy ich pociechy mogą samodzielnie udać się do kościoła z koszyczkiem?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, dziecko poniżej 7 roku życia może poruszać się po drodze publicznej wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła 10 lat. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, gdzie ten wymóg nie obowiązuje. Zatem samodzielne udanie się ze święconką do kościoła jest dozwolone dopiero po ukończeniu 7 lat. Warto jednak podkreślić, że przepis ten nie obowiązuje w strefach zamieszkania, gdzie dzieci mogą poruszać się bez opieki, niezależnie od wieku.

Konsekwencje prawne dla rodziców

Niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Kodeks Wykroczeń przewiduje karę grzywny lub nagany dla osoby, która: "mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka". Wysokość mandatu za takie wykroczenie waha się od 20 zł do 5 tys. złotych. Co ważne, w ekstremalnych sytuacjach rodzice mogą nawet stracić władzę rodzicielską.