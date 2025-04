Komunia to nie rewia mody! Tych ubrań unikaj jak ognia, a nie urazisz księdza

Spis treści

Pierwsza Komunia Święta 2025

Pierwsza Komunia Święta jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego katolika. To uroczystość, podczas której dziecko po raz pierwszy w pełni uczestniczy w Eucharystii, czyli przyjmuje ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba i wina - jest to symboliczne zjednoczenie z Jezusem i wejście w pełną wspólnotę Kościoła.

Przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej to proces, który trwa zazwyczaj cały rok szkolny, a jego zwieńczeniem jest ceremonia w kościele. Lada moment wiele rodzin w całej Polsce uda się na taką uroczystość, bowiem te odbywają się zazwyczaj w maju. Warto więc zacząć już myśleć nad outfitem komunijnym. Co ubrać na komunię?

Co założyć na komunię w 2025 roku?

Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowe wydarzenie, a wybór odpowiedniego stroju często staje się wyzwaniem. Jeśli więc lada moment wybierasz się na taką uroczystość, pamiętaj, że goście powinni postawić na stonowaną elegancję i komfort.

Panie mogą wybrać sukienki w pastelowych odcieniach, beżach, szarościach, granatach lub butelkowej zieleni, natomiast panowie najlepiej jeśli postawią na klasyczny garnitur. Oczywiście - jak wiadomo - na takich ceremoniach raczej nie ma ściśle określonego dress code'u, lecz pewne stylizacje są po prostu nietaktowne. Czego więc unikać?

W czym nie wypada iść na komunię? Te ubrania mogą urazić księdza

Pamiętaj, że komunia to nie impreza w klubie, ani wyjście na plażę. To wydarzenie, które wymaga odpowiedniego stroju, odzwierciedlającego powagę chwili. Nie chodzi o to, by się przebierać, ale o to, by swoim wyglądem wyrazić szacunek dla religii i rodziny. Jakich ubrań lepiej unikać? Oto kilka przykładów:

Zbyt krótkie i wyzywające kreacje

Przezroczystości i koronki

Jaskrawe kolory

Dresy, legginsy i sportowe buty

Jeansy i T-shirty

Ubrania z kontrowersyjnymi napisami i symbolami.

Dlaczego to tak ważne? Okazuje się, że nieodpowiedni strój może urazić księdza, rodzinę i innych gości, a także zepsuć atmosferę uroczystości. Pamiętajmy, że komunia to przede wszystkim wydarzenie duchowe, a nie pokaz mody.

Cekiny, krzykliwe napisy, prześwitujące tiule, geometryczne i bawiące się złudzeniem optycznym wzory lepiej zastąpić gładkim materiałem. Świetnie sprawdzą się eleganckie wzory kwiatów w subtelnym wydaniu. Drobna flora idealnie wpisze się nie tylko okoliczności, ale także porę roku - wyjaśniła Katarzyna Kobiela, ekspertka od etykiety w rozmowie z portalem wp.pl.