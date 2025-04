Droga Krzyżowa w okularach VR. Niezwykłe doświadczenie w Lublinie

To piękne, że osiągnięcia techniki mogą służyć ludziom także w ten sposób. "Via Dolorosa" zabiera tam, gdzie od wieków pielgrzymowały miliony chrześcijan. - Taka wyprawa zawsze wiązała się z olbrzymimi kosztami i ryzykiem, dlatego przy kościołach wznoszono stacje Drogi Krzyżowej, a nawet całe kalwarie by przybliżyć to doświadczenie. Teraz, dzięki niesamowitej technologii VR i ujęciom 360° można przeżyć Drogę Krzyżową w zupełnie nowy sposób, tak, jakby się tam było - informują organizatorzy. - "Via Dolorosa" zabiera w drogę śladami Męki Pańskiej, od Góry Oliwnej, przez wszystkie stacje aż do Bazyliki Grobu Pańskiego. To wyjątkowa podróż, wirtualna pielgrzymka wąskimi uliczkami Jerozolimy, która nie tylko pozwoli przenieść się w to wyjątkowe miejsce, ale, przede wszystkim, godnie przeżyć Drogę Krzyżową.

Pierwszy seans w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się we wtorkowe popołudnie. Wszystkie dziesięć stanowisk - wygodnych foteli ze specjalnymi okularami VR - były zajęte. Zajęli je ludzie w różnym wieku, pochodzący z różnych środowisk. Dziesięć stanowisk na dużej sali wydaje się być świetnym rozwiązaniem, bo każdy ma wtedy prywatność, może przeżywać seans na swój sposób. Jakoż i różnie to wyglądało - jedni siedzieli nieruchomo, jakby zanurzeni w tym co widzą, inni zaś kręcili się na obrotowych krzesłach chcąc jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej dotknąć tego, w czym uczestniczą. Po 27 minutach, tyle trwa film, nikt od razu nie poderwał się z fotela.

- To jest niesamowite doświadczenie, możemy przez chwilę być tam, co dla wierzących ludzi ma kolosalne znaczenie. Zwłaszcza teraz, w czasie Wielkiego Tygodnia - mówi w rozmowie z Super Expressem Sławomir Kaczała, prezes Fundacji Christian Heritage.

Głos lektora jest cichy, towarzyszy delikatnie, ale nie zabiera miejsca na własne rozmyślania. Niesamowite. Wiktor Wilczek, który był już osobiście w Ziemi Świętej i przeszedł na własnych nogach "Via Dolorosa" przyznaje, że film poruszył go do głębi. - Wróciłem tam we wspomnieniach. To dla mnie niesłychanie ważne doświadczenie. Polecam każdemu - mówi.

Jak informują organizatorzy, w ciągu Wielkiego Tygodnia wstęp jest bezpłatny.

Kino otwarte jest:

Środa 12-18

Czwartek 12-18

Piątek 10-14

Zapisy: tel: 81 441 56 75, e-mail: [email protected]