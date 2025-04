Spis treści

Tężnie solankowe nie tylko w Ciechocinku!

Ciechocinek od lat słynie z tężni solankowych, które przyciągają tłumy turystów i kuracjuszy spragnionych zdrowego powietrza. Nie trzeba jednak jechać aż tam, żeby skorzystać z takich dobrodziejstw. Tężnie bowiem wyrastają niemalże jak grzyby po deszczu w całej Polsce! W ostatnim czasie mini uzdrowisko zyskało miasto Lublin, które już od 2019 roku planowało wybudowanie tężni w mieście i nareszcie się udało.

Tężnie solankowe w Lublinie. Mieszkańcy doczekali się po latach

Mieszkańcy Lublina, a zwłaszcza Sławinka, mają powód do radości! Po pięciu latach stanęła tężnia solankowa, która ma ambicję stać się popularnym miejscem wypoczynku i nową wizytówką miasta. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 15 kwietnia, a tężnia będzie dostępna dla odwiedzających do 15 listopada. Inwestycja to zwieńczenie wysiłków i determinacji lokalnej społeczności, która od 2019 roku konsekwentnie dążyła do realizacji tego wyjątkowego projektu.

Inicjatywa zrodziła się w naszych głowach już w 2019 roku z ówczesną przewodniczącą Rady Dzielnicy. Miałyśmy taką wizję, żeby się wkomponować po prostu w ten klimat taki sławinkowski uzdrowiskowy. Jednak nie było po klimatu jakoś i nie udało nam się tego zrealizować. Nowa kadencja rady zaakceptowała ten projekt no i udało się - opowiada Danuta Olchowska-Kubik, przewodnicząca Rady Dzielnicy Sławinek, cytuje portal dziennikwschodni.pl.

Otwarcie tężni solankowej na Sławinku to nie tylko nowa atrakcja, ale także swoisty powrót do korzeni uzdrowiskowych tej dzielnicy. Sławinek bowiem już w XIX wieku cieszył się renomą miejscowości uzdrowiskowej, a nowa tężnia ma potencjał, by odtworzyć ten klimat i stać się przestrzenią, w której mieszkańcy będą mogli dbać o zdrowie i dobre samopoczucie.

