Bloki z wielkiej płyty to "tykająca bomba"? AI nie ma wątpliwości

Bloki z wielkiej płyty. Co dalej z ich przyszłością?

W Polsce znajduje się około 60 tys. bloków z wielkiej płyty, w których jest ok. 4 mln mieszkań. Są to więc domy dla ogromnej ilości Polaków, którzy co rusz zastanawiają się, czy ich budynki wytrzymają kolejne dekady. Warto pamiętać, że wiele z tych konstrukcji ma już 50-70 lat, czyli osiągnęło lub przekroczyło okres trwałości, jaki pierwotnie zakładano dla tej technologii.

Co ciekawe, w niektórych krajach, np. w Niemczech, szczególnie na terenie dawnego NRD, część bloków z wielkiej płyty została zburzona z powodu złego stanu technicznego lub braku opłacalności remontów. W Polsce jednak wciąż zdecydowana większość z nich pozostaje zamieszkana, a eksperci podkreślają, że odpowiednie modernizacje i przeglądy techniczne mogą znacząco wydłużyć ich żywotność.

Jak długo mogą stać bloki z wielkiej płyty?

Ile jeszcze wytrzyma wielka płyta? Czy wielka płyta się zawali? Takie pytania co chwila zadają sobie zarówno eksperci, jak i zwykli mieszkańcy bloków, które powstawały w czasach PRL-u. Postanowiliśmy więc zapytać sztuczną inteligencję o to, czy jej zdaniem bloki z wielkiej płyty to "tykająca bomba"? Po obszernej analizie nie było wątpliwości.

Według AI obecnie stan bloków z wielkiej płyty w Polsce nie jest alarmujący w większości przypadków, jednak oczywiście istnieje pewne ryzyko w szczególności dla budynków, które:

były wykonane w gorszej jakości lub pośpiesznie,

nie przeszły modernizacji czy napraw istotnych elementów konstrukcyjnych,

są poddane działaniu wilgoci, korozji instalacji, braku remontów.

Tym samym, każdy budynek tej technologii należy traktować indywidualnie - sprawdzić stan techniczny, historię remontów, przeglądy, oraz czy zarządca wykonuje odpowiednie prace.

Czy warto kupować mieszkanie w bloku z wielkiej płyty?

Mieszkania w budynkach z wielkiej płyty zazwyczaj kosztują mniej niż porównywalne lokale w nowych inwestycjach, więc bez wątpienia to dobry wybór. Jeśli masz jednak w planach taki zakup, pamiętaj, by zwrócić uwagę na kilka kwestii:

zapytaj o dokumentacje techniczne, protokoły przeglądów, remontów strukturalnych

sprawdź, czy były wykonane naprawy elementów konstrukcyjnych

zwróć uwagę na: rysy w ścianach konstrukcyjnych, odchylenia balkonu, wilgoć, wyraźne zaawansowanie korozji w konstrukcji

inwestuj w remonty i modernizacje, które wydłużają żywotność takich budynków.

