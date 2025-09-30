Będziemy oddawać 8 procent od pensji na kościół? Politycy zajmą się petycją

Kościoły i związki wyznaniowe od wieków pełnią w Polsce ważną rolę – nie tylko duchową, ale także społeczną i kulturową. Ich działalność wymaga jednak stałego finansowania, które dziś pochodzi głównie z dobrowolnych datków wiernych, dotacji państwowych czy działalności gospodarczej. Od lat powracają więc dyskusje, jak powinien wyglądać przejrzysty i sprawiedliwy system utrzymania wspólnot religijnych. W wielu krajach, zwłaszcza w Europie Zachodniej, funkcjonują specjalne podatki kościelne, pobierane wprost z wynagrodzeń wiernych. Teraz podobne rozwiązanie – wzorowane na niemieckim systemie Kirchensteuer – pojawiło się również w polskiej debacie publicznej.

Nowy podatek kościelny? Obywatelska petycja trafiła do Senatu

Do Senatu wpłynęła petycja zakładająca wprowadzenie w Polsce podatku kościelnego, który byłby potrącany bezpośrednio z wynagrodzenia. Zgodnie z propozycją, nowy podatek miałby wynosić 8% podatku dochodowego od wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy dzieło. Pobór daniny odbywałby się automatycznie – to pracodawca lub zleceniodawca przekazywałby środki do urzędu skarbowego, a następnie trafiałyby one na konto kościoła.

Podatek obowiązywałby wyłącznie osoby wierzące, które formalnie potwierdziłyby swoją przynależność do wspólnoty religijnej. Jedynym sposobem na uniknięcie opodatkowania byłaby deklaracja braku przynależności do jakiegokolwiek związku wyznaniowego.

Podatek kościelny w Polsce

Pomysłodawca przekonuje, że wprowadzenie podatku w takiej formie zwiększyłoby przejrzystość finansowania instytucji religijnych. W petycji podkreślono, że niemiecki system funkcjonuje od lat i zapewnia stabilność finansową wspólnotom wyznaniowym. Jednocześnie pozwala on na uzyskanie dokładnych danych dotyczących faktycznej liczby wiernych, co ma znaczenie także w planowaniu polityki społecznej i kulturalnej państwa.

Petycja w sprawie podatku kościelnego trafiła do Senatu 9 czerwca 2025 r., a miesiąc później przekazano ją do Komisji Petycji. Na razie nie ma wyznaczonego terminu obrad, ale sam pomysł już wywołał szeroką debatę o finansowaniu kościoła i wolności wyznania.