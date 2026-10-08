Audi zderzyło się z ciężarówką. Jedna osoba w ciężkim stanie

- Audi zderzyło się z ciężarową scanią na skrzyżowaniu w Pałacznicy-Kolonii.
- Według wstępnych ustaleń kierujący autem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa.
- W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby.
Do wypadku doszło w środę (7.10) wieczorem na skrzyżowaniu znajdującym się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 815. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu osobie prowadzącej ciężarową scanię. W konsekwencji oba pojazdy zderzyły się.
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Pomocy wymagały trzy osoby. Jedna z nich znajdowała się w ciężkim stanie i została zabrana do szpitala przez załogę śmigłowca LPR.
Policjanci ustalają teraz szczegółowe okoliczności tego wypadku.