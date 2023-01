41-latek popełnił jeden błąd. Pięć osób w szpitalu

Do wypadku doszło w niedzielę, 15 stycznia. Jak informuje lubelska policja, 41-letni kierowca nie zastosował się do znaku STOP i zderzył się z 37-letnią kobietą, która kierowała renaultem. W wyniku tego zdarzenia pięć osób, w tym dwoje dzieci, trafiło do szpitala. Jak przekazali policjanci, zarówno 41-letni kierowca, jak i 37-letnia kobieta byli trzeźwi. Na początku stycznia opisywaliśmy inny wypadek z województwa lubelskiego, który skończył się prawdziwą tragedią. - Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w czwartek, 5 stycznia tuż przed północą w Lublinie na ulicy Jana Pawła II. Jak podaje lublin112.pl, samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w słup latarni. Samochodem podróżowali nastolatkowie, za kierownicą audi, jadącego w kierunku al. Kraśnickiej miał siedzieć 18-latek - opisywaliśmy wówczas.

Tragiczny wypadek w Lublinie. Nie żyją nastolatkowie. Samochód którym jechali jest całkowicie zmiażdżony!