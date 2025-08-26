24-letni Ukrainiec deportowany z Polski. "Regularnie dokonywał przestępstw"

Pierwsze kłopoty 24-latka zaczęły się w 2023 roku, kiedy został zatrzymany za posiadanie narkotyków. Rok później ponownie wpadł w ręce policji w związku z tym samym przestępstwem. W sumie był zatrzymywany dwukrotnie w związku z narkotykami. Mężczyzna miał też na swoim koncie liczne wykroczenia drogowe, w wyniku których sąd nałożył na niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. - Ten środek karny również został naruszony przez 24-latka. Mężczyzna kilka tygodni temu po raz kolejny został zatrzymany i usłyszał w tej sprawie zarzuty na 1. komisariacie - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski.

Dodatkowo obywatel Ukrainy był aż trzykrotnie poszukiwany przez służby i odbywał już karę pozbawienia wolności, która łącznie trwała ponad rok.

Ze względu na wielokrotne łamanie prawa, policjanci wystąpili do Placówki Straży Granicznej w Lublinie z wnioskiem o zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia Polski. Funkcjonariusze wydali decyzję o wydaleniu mężczyzny z kraju.

24-latek w poniedziałek 26 sierpnia opuścił Polskę. Otrzymał także zakaz powrotu nie tylko do naszego kraju, ale również na teren całej strefy Schengen przez okres pięciu lat.

