Decyzja o wydaleniu cudzoziemca z kraju była konsekwencją jego licznych konfliktów z prawem. 19-latek był wcześniej notowany za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udzielanie środków odurzających. Mimo młodego wieku zdążył już odbywać karę pozbawienia wolności, a także był tymczasowo aresztowany. Jak przekazała policja, 30 września bieżącego roku mężczyzna ponownie wszedł w konflikt z prawem. Został zatrzymany za uszkodzenie ciała oraz kierowanie gróźb karalnych wobec swojej partnerki. W tej sprawie usłyszał już zarzuty.

Czytaj też: 24-letni Ukrainiec deportowany z Polski. "Regularnie dokonywał przestępstw"

- W związku z licznymi naruszeniami porządku prawnego, policjanci zdecydowali o wystąpieniu do Placówki Straży Granicznej w Lublinie z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju. 19-latek już opuścił Polskę - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP Lublin. Mężczyzna otrzymał również zakaz ponownego wjazdu do Polski i krajów strefy Schengen na okres 5 lat.

Sonda Czy znając miejsce pobytu poszukiwanego przestępcy, poinformowałbyś policję? Tak Nie Trudno powiedzieć