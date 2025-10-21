19-letni Ukrainiec wydalony z Polski. Groził partnerce i miał na koncie handel narkotykami

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-21 8:57

Kryminalni z II komisariatu policji w Lublinie przy współpracy z Placówką Straży Granicznej doprowadzili do deportowania z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna kierował groźby karalne i dopuścił się uszkodzenia ciała swojej partnerki. Jak ustalono, miał również na koncie poważne przestępstwa narkotykowe. Nie będzie mógł wrócić do Polski ani do innych krajów strefy Schengen przez najbliższe 5 lat.

Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Decyzja o wydaleniu cudzoziemca z kraju była konsekwencją jego licznych konfliktów z prawem. 19-latek był wcześniej notowany za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udzielanie środków odurzających. Mimo młodego wieku zdążył już odbywać karę pozbawienia wolności, a także był tymczasowo aresztowany. Jak przekazała policja, 30 września bieżącego roku mężczyzna ponownie wszedł w konflikt z prawem. Został zatrzymany za uszkodzenie ciała oraz kierowanie gróźb karalnych wobec swojej partnerki. W tej sprawie usłyszał już zarzuty.

Czytaj też: 24-letni Ukrainiec deportowany z Polski. "Regularnie dokonywał przestępstw"

- W związku z licznymi naruszeniami porządku prawnego, policjanci zdecydowali o wystąpieniu do Placówki Straży Granicznej w Lublinie z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju. 19-latek już opuścił Polskę - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP Lublin. Mężczyzna otrzymał również zakaz ponownego wjazdu do Polski i krajów strefy Schengen na okres 5 lat.

Ukrainiec usłyszał wyrok sądu
