19-latek chciał ominąć sarnę, rozbił auto na drzewie. Poważny wypadek w Sosnowicy

Zuzanna Sekuła
2025-08-23 20:00

Dramatyczne chwile rozegrały się wczoraj (22.08) w Sosnowicy, gdzie 19-letni kierowca Volkswagena, chcąc uniknąć zderzenia z sarną, wylądował na drzewie. Na szczęście, jak informuje młodszy aspirant Ewelina Semeniuk, skończyło się na strachu i zniszczonym aucie.

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Sarna na drodze – chwila grozy

Wczorajszy dzień mógł zakończyć się tragicznie dla młodego mieszkańca gminy Sosnowica. Jak relacjonuje policja, tuż przed godziną 10:00 dyżurny parczewskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o wypadku w Sosnowicy.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe i patrol ruchu drogowego. Okazało się, że 19-latek, jadąc drogą wojewódzką W820, nagle zobaczył przed sobą sarnę. Próbując uniknąć zderzenia, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo.

Szczęście w nieszczęściu

Jak podkreśla Ewelina Semeniuk, tym razem skończyło się na strachu: „Następnie ustalono, że 19-latek nie odniósł poważnych obrażeń i został wypisany do domu. Tym razem zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa, ale niestety nie obyło się bez uszkodzeń pojazdu".

Mimo to, młody kierowca został zabrany do szpitala na badania. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

Policjanci uratowali sarny przed potrąceniem

Zwierzęta na drodze – zachowaj ostrożność

Policja apeluje o szczególną ostrożność w rejonach pól i lasów, zwłaszcza o świcie i zmierzchu, kiedy zwierzęta są najbardziej aktywne.

„Apelujemy o ostrożność na drogach w miejscach migracji dzikich zwierząt! Należy też pamiętać, że wystraszone i spłoszone zwierzę potrafi nagle wbiec na jezdnię wprost pod samochód lub nawet go staranować. Dlatego zachowajmy ostrożność i bezpieczną prędkość, aby w przypadku pojawienia się na drodze dziko żyjącego zwierzęcia, móc w odpowiedniej chwili zahamować i uniknąć kolizji bądź wypadku” – przestrzega Ewelina Semeniuk.

WYPADEK