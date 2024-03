Życzenia dla księży na Wielki Czwartek. Tak podziękujesz kapłanowi w dniu jego święta

Życzenia dla księdza powinny płynąć z głębi serca. W Wielki Czwartek 2023 życzyć można kapłanom najprostszych, a zarazem najważniejszych rzeczy: zdrowia, radości, entuzjazmu, łask bożych i nieustannego naśladowania Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcecie czegoś wyjątkowego, z pomocą mogą przyjść m.in. poniższe życzenia.

Wielki Czwartek: życzenia dla księży

Naszemu kochanemu kapłanowi chcemy życzyć Bożej radości, niech prowadzi go w każdym dniu posługi, a także wielu serc ludzkich pełnych życzliwości, gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny!

***

Życzymy, aby towarzyszyła wam ciągle bliskość tego, który was powołał i któremu oddajecie swe życie. Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze błogosławi w waszym apostolskim, kapłańskim powołaniu, niech będzie źródłem Waszej radości i spełnienia.

***

Zdrowia, pomyślności, niegasnącego zapału i entuzjazmu, siły do gospodarowania parafią, Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego, wytrwałości w naśladowaniu Jezusa Chrystusa

***

Z okazji Wielkiego Czwartku życzymy Wam niegasnącej miłości do Eucharystii, gorliwości oraz siły potrzebnych do głoszenia Dobrej Nowiny, a także obfitych owoców duszpasterskiej pracy. Oby radość i satysfakcja towarzyszyły Wam w każdym dniu posługi kapłańskiej. Niech Bóg obdarza Was wszelkimi łaskami, byście mogli w pełni realizować swoje powołanie. Szczęść Wam Boże! Parafianie.

***

Wielebny Księże, w dniu Księdza święta życzymy radości z pełnionej posługi kapłańskiej, podążania drogą Bożą ku świętości,

***

Z okazji Waszego święta - wytrwałości, spokoju i pogody ducha. Wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia i wszelkiego szczęścia. Przede wszystkim zaś Światła tak silnego i jasnego, aby go księdzu nikt i nic nie przysłoniło.

Kapłanów Swoich dał nam Bóg, aby nas bronili z mocy złego, aby z ciernistych wiedli dróg, Zbłąkane owce wprost do Niego, Najświętsze Serce ustrzeż ich, we wszystkich życia chwilach złych, Niech czystym sercem służą Ci, przez życia swego wszystkich dni.

***

Kapłan to człowiek żyjący samotnie po to, aby inni nie byli samotni - św. Jan Paweł II. Abyście zawsze żyli w zdrowiu i by towarzyszył wam entuzjazm i chęć niesienia pomocy innym.

Wielki Czwartek 2023

Wielki czwartek to święto ruchome, obchodzone w kościele katolickim, w zależności od Wielkanocy. Przypada w Wielkim Tygodniu i stanowi ważny element przygotowań do Wielkanocy 2023. To właśnie w Wielki Czwartek rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. Wielki Czwartek obchodzony jest przez chrześcijan jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. W Polsce w katedrach odprawiana jest wówczas uroczysta msza sprawowana w godzinach porannych przez biskupa diecezjalnego wraz z prezbiterami. Nazywana jest ona Mszą Krzyżma, gdyż w trakcie poświęcane są nowe oleje przeznaczone do namaszczeń: podczas chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. W niektórych kościołach odbywa się obrzęd obmycia nóg dwunastu osobom, czyli tzw. "Mandatum". Podczas tej mszy zostają odnowione przyrzeczenia kapłańskie.