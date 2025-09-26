Czy Motor odrobi straty z pierwszego finału PGE Ekstraligi? Wymowne słowa

PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonał Orlen Oil Motor Lublin 54:36 w pierwszym finale PGE Ekstraligi. "Koziołki" potrzebują przynajmniej takiego samego wyniku, aby odwrócić losy finałowego dwumeczu. Czy to zadanie z gatunku "Mission: Impossible"?

Menedżer Jacek Ziółkowski przyznał, że w pierwszym spotkaniu jego zespół delikatnie "pomógł" rywalom. - Mogliśmy zdobyć kilka punktów więcej - podkreślił rozmówca "Super Expressu".

Żużel. Menedżer Motoru Lublin przed rewanżowym finałem PGE Ekstraligi

Jacek Ziółkowski i Maciej Kuciapa inaczej wyobrażali sobie pierwszy finał PGE Ekstraligi. Orlen Oil Motor przegrał aż 36:54 i jest w trudnej sytuacji. Po zawodach Ziółkowski mówił nam m.in. o Wiktorze Przyjemskim oraz pogubionych punktach.

- W mojej ocenie to jest za dużo. Nawet przy takiej jeździe, można było zdobyć więcej punktów. Ostatecznie jest, ile jest i trzeba jechać dalej. Brakowało nam punktów młodzieżowców, przegraliśmy 3-9, nie pamiętam takiego wyniku z tego roku. Problemy zdrowotne Wiktora miały znaczenie, nie jest w takiej formie, jak przed kontuzją. Jest jak jest, musimy podnieść głowę - przeanalizował menedżer Motoru.

Torunianie świadomi trudnego zadania

- Wynik jest ok, w porządku. Natomiast pierwsze co się nasuwa, to pytanie: „Jak zrobić w Lublinie 37 punktów?”. Będziemy cały tydzień się z tym zmagać, spróbujemy potrenować, na pewno poza Toruniem - powiedział nam trener "Aniołów" Piotr Baron.

Początek rewanżowego spotkania o godzinie 19:30. Relację i zdjęcia znajdziecie na se.pl.