Żółta ściana na Motoarenie. Tak kibice Motoru Lublin dopingowali w finale PGE Ekstraligi!

Żużel. Apator - Motor w finale PGE Ekstraligi: Zdjęcia kibiców z Lublina

Na to wydarzenie czekali zarówno fani z grodu Kopernika, jak i kibice ze stolicy Lubelszczyzny. Gospodarze chcieli wypracować przewagę przed rewanżem, a goście niemal zapewnić sobie kolejny tytuł DMP.

Na Motoarenie pojawił się nadkomplet publiczności. Oba zespoły mogły liczyć na bardzo głośny doping. W tym materiale skupiamy się na kibicach gości!

Zobaczcie galerię z sektora gości na Motoarenie, przygotowaną przez fotoreportera Piotra Lampkowskiego.

Kibice Orlen Oil Motoru Lublin licznie stawili się na Motoarenie. Wierzyli, że ich ulubieńcy zdobędą czwarty tytuł mistrza Polski z rzędu. Fani "Koziołków" uwielbiają delegacje, więc podczas finału PGE Ekstraligi utworzyli żółtą ścianę. Już po godzinie 18:30 głośno wspierali drużynę Jacka Ziółkowskiego. Fotoreporter "Super Expressu" Piotr Lampkowski przygotował specjalną relację z sektora gości. Zapraszamy do obejrzenia poniższej galerii! Pod nią znajdują się wyniki spotkania.

Tym razem na Motoarenie nie mówiliśmy o komplecie na poziomie 15500 widzów. Klub z Torunia uruchomił miejsca stojące oraz Miasteczko Kibica, które działało pod wspaniałym obiektem "Aniołów". Atmosfera z pewnością była godna wielkiego finału PGE Ekstraligi.

Zobacz też: Wspaniali kibice na finale PGE Ekstraligi Zobacz zdjęcia fanów gospodarzy z Motoareny!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 54

9. Patryk Dudek - 13 (3,3,3,1,3)

10. Robert Lambert - 8+1 (2*,1,0,3,2)

11. Jan Kvěch - 5+1 (1,0,1*,3)

12. Mikkel Michelsen - 10 (2,2,2,3,1)

13. Emil Sajfutdinow - 9+2 (1*,3,3,1,1*)

14. Mikołaj Duchiński - 4 (1,3,0)

15. Antoni Kawczyński - 5+1 (3,0,2*)

16. Krzysztof Lewandowski - NS

Orlen Oil Motor Lublin - 36

1. Jack Holder - 5+1 (w,2,1*,2,0)

2. Fredrik Lindgren - 3+1 (0,1*,2,0,w)

3. Dominik Kubera - 10 (2,1,2,2,3,0)

4. Mateusz Cierniak - 2+1 (1,-,1*,-)

5. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,3,2,3,0,2)

6. Wiktor Przyjemski - 2 (2,0,-)

7. Bartosz Bańbor - 1 (d,0,0,1)

8. Bartosz Jaworski - NS

Bieg po biegu:

1. (60,33) Dudek, Kubera, Kvech, J. Holder (w/u) - 4:2

2. (60,96) Kawczyński, Przyjemski, Duchiński, Bańbor (d4) - 4:2 (8:4)

3. (59,86) Zmarzlik, Michelsen, Sajfutdinow, Lindgren - 3:3 (11:7)

4. (61,10) Duchiński, Lambert, Cierniak, Przyjemski - 5:1 (16:8)

5. (60,18) Zmarzlik, Michelsen, Kubera, Kvech - 2:4 (18:12)

6. (60,47) Sajfutdinow, J. Holder, Lindgren, Kawczyński - 3:3 (21:15)

7. (60,51) Dudek, Zmarzlik, Lambert, Bańbor - 4:2 (25:17)

8. (60,83) Sajfutdinow, Kubera, Cierniak, Duchiński - 3:3 (28:20)

9. (60,55) Dudek, Lindgren, J. Holder, Lambert - 3:3 (31:23)

10. (60,68) Zmarzlik, Michelsen, J. Kvech, Bańbor - 3:3 (34:26)

11. (61,16) Michelsen, J. Holder, Dudek, Lindgren - 4:2 (38:28)

12. (61,87) Kvech, Kawczyński, Bańbor, Lindgren (w/su) - 5:1 (43:29)

13. (60,98) Lambert, Kubera, Sajfutdinow, Zmarzlik - 4:2 (47:31)

14. (61,05) Kubera, Lambert, Sajfutdinow, J. Holder - 3:3 (50:34)

15. (60,94) Dudek, Zmarzlik, Michelsen, Kubera - 4:2 (54:36)

Sędzia: Krzysztof MeyzeWidzów: 16354