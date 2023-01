Łzy same cisną się do oczu

Policjanci szukają sprawców napadu na jubilera. Do zdarzenia doszło 23 marca 2022 roku, ale dopiero teraz policjanci publikują nagranie z monitoringu. Około godz. 20 do lokalu przy ul. Turkusowej w Lublinie weszło trzech zamaskowanych mężczyzn. Bandyci grożąc właścicielowi bronią skradli biżuterię, złoto oraz pieniądze. Straty zostały wycenione na blisko 3 miliony złotych. - Prowadzone działania operacyjne do chwili obecnej nie doprowadziły do ustalenia sprawców napadu - informuje mł. asp. Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego lubelskiej policji.

Napad na jubilera w Lublinie. Policja szuka sprawców

Osoby, które na podstawie nagrania są w stanie rozpoznać mężczyzn po sylwetce lub ubiorze, a także posiadają informację na temat tego zdarzenia proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod nr. 47 811 44 11 lub pod nr. alarmowy 112. Policja zapewnia anonimowość.