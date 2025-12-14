Znalazł szczątki drona podczas spaceru po lesie? Policja i prokuratura na miejscu tajemniczego znaleziska

W lesie koło Żelizny odkryto tajemnicze fragmenty obiektu przypominającego drona.

Policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa prowadzą śledztwo w sprawie znaleziska.

Jakie są szczegóły tego odkrycia i czy stanowi ono zagrożenie? Sprawdź w artykule!

W niedzielę (14 grudnia) około godz. 13.00 w miejscowości Żelizna w powiecie radzyńskim, mężczyzna zauważył podczas spaceru po lesie części obiektu przypominające drona. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim zabezpieczają teren. Zawiadomiono odpowiednie służby, w tym Żandarmerię Wojskową w Białej Podlaskiej oraz Prokuraturę Rejonową w Radzyniu Podlaskim.

🚨 Dziś około godz. 13.00 w m. Żelizna pow. #radzyński, mężczyzna podczas spaceru po lesie zauważył części obiektu przypominające drona.Policjnaci z @KPPRadzynPodl zabezpieczają teren. Powiadomiliśmy odpowiednie służby, w tym Żandarmerię Wojskową w Białej Podlaskiej oraz… pic.twitter.com/RRPN7Z3GHv— Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) December 14, 2025

- Wszystko wskazuje na to, że nie jest to dron przemytniczy. Żadnej kontrabandy nie znaleziono – powiedziała PAP nadkom. Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Dodała, że szczątki odkryto „w głębi lasu, z daleka od zabudowań mieszkalnych”.

Oprócz Żandarmerii Wojskowej i Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim policjanci zawiadomili o znalezisku Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Rzecznik Oddziału ŻW w Lublinie mjr Damian Stanula informował, że na miejsce udała się ekipa dochodzeniowo-śledcza, która wspólnie z policją zabezpiecza teren zdarzenia, szczątki i prowadzi oględziny. Dodał, że sprawa zostanie przekazana do wydziału ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, który będzie realizował dalsze czynności procesowe.

Przypomnijmy, że w nocy z 9 na 10 września 2025 r. polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły drony w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zestrzeliło polskie i sojusznicze lotnictwo. W Wyrykach-Woli (woj. lubelskie) został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

Sonda Jak oceniasz reakcję i działania władz państwowych, gdy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną? Dobrze Średnio Źle Trudno powiedzieć