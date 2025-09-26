Prezydent Nawrocki mówi o rakiecie, która trafiła w dom w Wyrykach. "Lekcja do odrobienia"

Prezydent RP Karol Nawrocki ocenia gotowość Polski na prowokacje Rosji, odwołując się do incydentu z 10 września.

Prezydent RP Karol Nawrocki w wywiadzie z Grzegorzem Zasępą, redaktorem naczelnym "Super Expressu", poruszył wiele kwestii. Wypowiedział się m.in. na temat Donalda Trumpa, wojny na Ukrainie czy współpracy z rządem. Nie zabrakło też pytań o sprawy krajowe, także te związane z bezpieczeństwem obywateli.

Polacy zastanawiają się, czy nasze władze i wojsko poradzą sobie z kolejnymi prowokacjami ze strony rosyjskiej. Przypomnijmy, że 10 września doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W Wyrykach (woj. lubelskie) na dom spadła rakieta, prawdopodobnie wystrzelona przez norweski samolot. Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny "Super Expressu" zapytał Karola Nawrockiego, czy jesteśmy przygotowani na kolejne takie zdarzenia. Czy możemy ufać, że się obronimy? - 10 września powinien być dla nas lekcją do odrobienia - stwierdził prezydent RP.

- Jako wspólnota narodowa i wojsko sprawdziliśmy się - ocenił Karol Nawrocki. - Poza tym ważnym incydentem nikt nie zginął.

Reakcja polskich sił zbrojnych była odpowiednia, sojusznicza - również. Powinniśmy jednak traktować 10 września jak zadanie, które należy wykonywać coraz lepiej.

- uważa prezydent.

Karol Nawrocki wspomniał o swojej niedawnej wizycie w Stanach Zjednoczonych. - Zabiegałem w Nowym Jorku, zarówno w rozmowach z amerykańskim biznesem, jak i z prezydentem Korei, o to, by uzbroić się w wiedzę i możliwości budowy naszych systemów antydronowych. O tym rozmawialiśmy także z Amerykanami - powiedział prezydent RP.

Karol Nawrocki dodał, że "Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie ze stroną amerykańską". - To lekcja, jak w najbliższym czasie jeszcze lepiej radzić sobie z obroną antydronową - zakończył ten wątek prezydent.

Radio Eska dotarło niedawno do nowych ustaleń ws. wydarzeń w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Według nieoficjalnych informacji, dom państwa Wesołowskich nie został trafiony przez rakietę polskiego F-16, lecz przez pocisk wystrzelony z norweskiego F-35. Śledztwo wciąż trwa, a prokuratura podkreśla, że znajduje się na wczesnym etapie.

W nocy z 9 na 10 września, w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Rozpoczęto poszukiwania szczątków zestrzelonych maszyn. Jedna z pierwszych informacji dotyczyła właśnie wsi Wyryki.

