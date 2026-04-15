Zenek Martyniuk gościem specjalnym w Lublinie. Król disco polo otworzy znany kebab

Piri-Piri w Galerii Olimp. Nowy punkt na kulinarnej mapie Lublina

Klienci doskonale kojarzą szyld Piri-Piri z działalności przy ulicy Wojciechowskiej. Po niedawnej likwidacji placówki przy ulicy Krańcowej, przedsiębiorcy postanowili zainwestować w zupełnie inną przestrzeń. Zdecydowano się na Galerię Olimp zlokalizowaną przy alei Spółdzielczości Pracy, która stanowi jeden z głównych obiektów handlowych w tej części województwa.

Prace wykończeniowe dobiegły końca, a wielką inaugurację wyznaczono na czwartek, 16 kwietnia o godzinie 12:00. Taka strategia ma przyciągnąć przede wszystkim mieszkańców północnych rejonów miasta oraz stałych bywalców centrum handlowego.

Zenek Martyniuk na otwarciu kebaba w Lublinie

Największe poruszenie wywołuje jednak nazwisko specjalnego gościa, który uświetni całe wydarzenie. Właściciele zaprosili do współpracy wokalistę grupy Akcent, Zenka Martyniuka, a ten bez wahania zgodził się na przyjazd do stolicy Lubelszczyzny.

– Piri-piri? Znam. Oglądam wasze rolki na Tik-Toku i jestem bardzo ciekawy jak smakuje ten wasz kebab i wasze nowe kurczaki. Chętnie przyjadę – powiedział w rozmowie telefonicznej z właścicielem Zenek Martyniuk.

Ściągnięcie na otwarcie lokalu gastronomicznego tak znanej gwiazdy muzyki tanecznej to bez wątpienia doskonały chwyt marketingowy. Tego typu wizyty należą w mieście do rzadkości, dlatego organizatorzy przygotowują się na gigantyczne oblężenie i formujące się kolejki już od pierwszych chwil po otwarciu drzwi.

Darmowe jedzenie i nowości od Piri-Piri. Co czeka na klientów?

Z okazji debiutu w nowym miejscu przygotowano szereg bonusów dla odwiedzających. Pierwsza trzydziestka klientów otrzyma swoje dania całkowicie za darmo, a na wszystkich zgromadzonych czekać będzie powitalny tort. W ofercie zadebiutują również kulinarne nowości, wśród których znajdzie się specjalna bułka neapolitańska oraz pozycja o nazwie Smash Oklahoma.

Przedstawiciele sieci sugerują, że to zaledwie początek niespodzianek przygotowanych na ten dzień. W najbliższy czwartek w Galerii Olimp należy spodziewać się sporych tłumów. Każdy, kto marzy o spotkaniu z ikoną disco polo i darmowym posiłku, powinien zjawić się na miejscu ze sporym wyprzedzeniem.

Moto Session w Lublinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

17