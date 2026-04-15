Zenek Martyniuk gościem specjalnym w Lublinie. Król disco polo otworzy znany kebab

Marta Grabiec
2026-04-15 14:58

W lubelskiej Galerii Olimp szykuje się wielkie otwarcie nowego punktu popularnej sieci Piri-Piri. Wydarzenie zaplanowano na czwartek, a główną atrakcją będzie obecność samego Zenka Martyniuka. Gwiazdor disco polo osobiście sprawdzi, co do zaoferowania ma stolica województwa.

Zenek Martyniuk otworzy kebaba w Lublinie

i

Autor: unsplash/AKPA/ Unsplash.com

Piri-Piri w Galerii Olimp. Nowy punkt na kulinarnej mapie Lublina

Klienci doskonale kojarzą szyld Piri-Piri z działalności przy ulicy Wojciechowskiej. Po niedawnej likwidacji placówki przy ulicy Krańcowej, przedsiębiorcy postanowili zainwestować w zupełnie inną przestrzeń. Zdecydowano się na Galerię Olimp zlokalizowaną przy alei Spółdzielczości Pracy, która stanowi jeden z głównych obiektów handlowych w tej części województwa.

Prace wykończeniowe dobiegły końca, a wielką inaugurację wyznaczono na czwartek, 16 kwietnia o godzinie 12:00. Taka strategia ma przyciągnąć przede wszystkim mieszkańców północnych rejonów miasta oraz stałych bywalców centrum handlowego.

Zenek Martyniuk na otwarciu kebaba w Lublinie

Największe poruszenie wywołuje jednak nazwisko specjalnego gościa, który uświetni całe wydarzenie. Właściciele zaprosili do współpracy wokalistę grupy Akcent, Zenka Martyniuka, a ten bez wahania zgodził się na przyjazd do stolicy Lubelszczyzny.

– Piri-piri? Znam. Oglądam wasze rolki na Tik-Toku i jestem bardzo ciekawy jak smakuje ten wasz kebab i wasze nowe kurczaki. Chętnie przyjadę – powiedział w rozmowie telefonicznej z właścicielem Zenek Martyniuk.

Ściągnięcie na otwarcie lokalu gastronomicznego tak znanej gwiazdy muzyki tanecznej to bez wątpienia doskonały chwyt marketingowy. Tego typu wizyty należą w mieście do rzadkości, dlatego organizatorzy przygotowują się na gigantyczne oblężenie i formujące się kolejki już od pierwszych chwil po otwarciu drzwi.

Darmowe jedzenie i nowości od Piri-Piri. Co czeka na klientów?

Z okazji debiutu w nowym miejscu przygotowano szereg bonusów dla odwiedzających. Pierwsza trzydziestka klientów otrzyma swoje dania całkowicie za darmo, a na wszystkich zgromadzonych czekać będzie powitalny tort. W ofercie zadebiutują również kulinarne nowości, wśród których znajdzie się specjalna bułka neapolitańska oraz pozycja o nazwie Smash Oklahoma.

Przedstawiciele sieci sugerują, że to zaledwie początek niespodzianek przygotowanych na ten dzień. W najbliższy czwartek w Galerii Olimp należy spodziewać się sporych tłumów. Każdy, kto marzy o spotkaniu z ikoną disco polo i darmowym posiłku, powinien zjawić się na miejscu ze sporym wyprzedzeniem.

Galeria zdjęć 17
Sonda
Lubisz kebaby?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KEBABY
KEBAB