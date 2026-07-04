Zderzenie ciężarówki z motocyklem na S19. Trasa jest zablokowana

Zderzenie motocyklisty z ciężarówką na S19 w Lubelskiem

Informacje o zdarzeniu przekazał mediom brygadier Andrzej Walczak, reprezentujący Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Do groźnego wypadku doszło tuż po godzinie 16:00 na wysokości miejscowości Lasy, dokładnie pomiędzy węzłami Wilkołaz oraz Kraśnik Południe. Z pierwszych raportów służb wynikało, że kierujący jednośladem doznał obrażeń, ale przez cały czas pozostawał przytomny. To jedyna osoba poszkodowana w tym wypadku. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się jednostki ratunkowe, które zabezpieczyły teren i zajęły się rannym motocyklistą.

Droga ekspresowa w kierunku Lublina zablokowana. Wyznaczono objazdy

Konsekwencje zderzenia mocno odczuwają inni podróżujący. Policja całkowicie zamknęła ruch na drodze ekspresowej w kierunku Lublina. Służby mundurowe kierują wszystkie pojazdy na objazd prowadzący drogą wojewódzką nr 848 aż do węzła Wilkołaz. Niestety przepustowość na tej trasie alternatywnej jest znacznie mniejsza, co powoduje powstawanie sporych zatorów i mocno spowalnia przejazd.

Utrudnienia dla podróżujących potrwają do wieczora

Komunikat w sprawie sytuacji na drodze wydała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przedstawiciele instytucji zapowiedzieli, że problemy z przejazdem mogą potrwać około trzech godzin, do 19:00. Ratownicy oraz drogowcy proszą wszystkich zmotoryzowanych o zachowanie szczególnej ostrożności, a także, w miarę możliwości, wybieranie zupełnie innych tras w celu ominięcia zablokowanego odcinka S19.

QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć Pytanie 1 z 10 Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji? Tak Nie Następne pytanie