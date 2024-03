Zbigniew Jurkowski w rastafariańskiej czapce. To nowy spot wyborczy

QUIZ. Tak się mówiło w Polsce! Wiesz co znaczą te słowa sprzed lat? Za 7/10 bijemy brawa!

Zbigniew Jurkowski zasiada w radzie miasta od 2010 r. i ma ochotę pełnić tę funkcję jeszcze przynajmniej przez najbliższą kadencję. To już kolejne wybory w ostatnim czasie, do których samorządowiec aktywnie się przygotowuje – jesienią startował w wyścigu o mandat poselski. W trakcie kampanii zapewniał, że jego hasło „Motor Lubelszczyzny” przygotowała sztuczna inteligencja i mówił o potrzebie stworzenia w Lublinie Centrum Sztucznej Inteligencji. Z wynikiem 1751 głosów jednak skończyło się na obietnicach, a w kampanii w wyborach do samorządu przyświeca mu zupełnie inne hasło.

Zbigniew Jurkowski – „Pozytywnie nakręcam Lublin”

Zbigniew Jurkowski opublikował 50-sekundowy spot wyborczy. Przygrywa mu muzyka reggea, a on sam prawdopodobnie rapuje informacje o sobie („Długosza, Skłodowskiej, UMCS, a potem praca dla CPN”) i rzeczy, które „może zrobić radny w Lublinie” („Aqua, Arena, Park Ludowy i nowy Dworzec Autobusowy”).

50-sekundowy spot może dać pewne, ale nie całkowite wyobrażenie o jego bohaterze. Dlatego dodajmy, że radny trzech kadencji bardziej niż na sesjach rady miasta jest aktywny na Facebooku, gdzie chwali się codziennymi licznymi aktywnościami i rodzajami wędlin. Wrzuca zdjęcia z psem, Myszką Miki, znanymi osobami i z miejsc, które odwiedził. W tej kwestii również zasłynął niechlubnie, publikując kontrowersyjną fotografię z Przewodowa.

Jeśli chodzi o jego aktywność w radzie miasta, w ciągu mijającej kadencji złożył osiem interpelacji. Nie słynie również z częstego zabierania głosu w trakcie sesji, chyba że w końcowym punkcie wolnych wniosków, w którym zaprasza do wspierania charytatywnych akcji, w które się angażuje. Był za to jednym z trzech radnych z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka, którzy poparli postawienie ogromnego pomnika Lecha Kaczyńskiego pod Centrum Spotkania Kultur. Tłumaczył to później, że zagłosował tak, bo miasto potrzebuje dobrej współpracy z urzędem marszałkowskim (marszałek Jarosław Stawiarski był przewodniczącym społecznego komitetu wnioskującego o budowę), który może dać pieniądze m.in. na stadion żużlowy.

Nie był to jednak jedyny pomnik, który zainteresował Zbigniewa Jurkowskiego. Radny regularnie bierze udział w kweście na rzecz ochrony zabytkowych pomników na cmentarzu przy ul. Lipowej (jako radny nie podjął jednak w tej sprawie żadnych działań). Chętnie włącza się także w inne charytatywne akcje. Oprócz tego latem organizuje Festyn Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych, a w marcu Zjazd Zbyszków (w 2024 r. się nie odbył).

