„W związku z tym kwalifikuje się do dofinansowania ze środków Totalizatora Sportowego. Procedura obowiązuje wszystkich i jest obiektywna. Z całą pewnością złożymy do dofinansowania wniosek zawierający dokumentację, bo spełniać on będzie wymogi stawiane przez ministerstwo sportu” – stwierdził w czwartek Żuk, wyrażając nadzieję na uzyskanie dotacji.