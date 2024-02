Szukali go policjanci i strażacy. Ciało leżało na polu. Dramat na Lubelszczyźnie

Krzysztof Żuk powalczy o czwartą kadencję prezydenta Lublina

O tym, że Krzysztof Żuk wystartuje w zbliżających się wyborach samorządowych było wiadomo już w grudniu ubiegłego roku, bo zapowiedział to podczas spotkania z mediami, na którym podsumowywał swoją obecną kadencję. Jak się okazuje, choć Żuk od lat działa w strukturach Platformy Obywatelskiej, to o reelekcję będzie się starał startując z własnego komitetu wyborczego (podobnie jak to miało miejsce w wyborach w 2018 r.). O zarejestrowaniu KWW Krzysztofa Żuka w lubelskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego, główny zainteresowany poinformował już pod koniec ubiegłego tygodnia (w czwartek, 1 lutego).

„Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Żuk oficjalnie zgłoszony w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego przed kwietniowymi wyborami samorządowymi. Przy dopełnieniu tych formalności towarzyszyła mi szefowa sztabu Beata Stepaniuk-Kuśmierzak i pełnomocnik wyborczy Bartłomiej Zwolakiewicz. Procedurom stało się zadość, teraz pora na prezentację programu KWW na kolejne lata” – napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent Lublina.

Jak podają media, Krzysztof Żuk, choć startuje z własnego komitetu, najprawdopodobniej będzie mógł liczyć na poparcie PO.

Kto kandyduje na prezydenta Lublina w wyborach samorządowych 2024?

Na ten moment wiadomo, że poza Krzysztofem Żukiem w tegorocznych wyborach na prezydenta Lublina ma stanąć Marcin Wroński – związany z miastem pisarz i autor serii kryminałów. Ogłoszenie jego kandydatury było niemałym zaskoczeniem, bo do tej pory nie był on zaangażowany w żadne działania polityczne. Oprócz Wrońskiego na giełdzie nazwisk pojawił się także obecny I wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch (nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia jego startu) z Polski 2050 Szymona Hołowni. Z kolei z ramienia PiS, według początkowych doniesień, w szranki o fotel prezydenta Lublina stanąć miał aktualny marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski (choć sam oficjalnie nie odnosił się do sprawy), jednak w minionym tygodniu media obiegła informacja o zmianie kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Według najnowszych ustaleń „Jawnego Lublina”, o fotel prezydenta naszego miasta pod szyldem PiS ma powalczyć obecny wicemarszałek województwa Zbigniew Wojciechowski.

Kiedy odbędą się wybory samorządowe 2024?

Pierwsza tura wyborów samorządowych w 2024 roku, podczas których wybrani zostaną prezydenci i burmistrzowie poszczególnych miast oraz wójtowie gmin, została zaplanowana na 7 kwietnia (niedziela). Z kolei druga tura ma się odbyć dwa tygodnie później, 21 kwietnia (niedziela).