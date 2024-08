Zakochana para z Puław. Połączyła ich miłość i wstręt do uczciwej pracy. Włamywali się do myjni samoobsługowych

Zamość. Nawałnica sparaliżowała miasto. Straty to ponad milion złotych

Upał do 33 stopni i burze! Eksperci nie mają wątpliwości [Prognoza IMGW na 25.08.2024]

Wieści na ostatni tydzień sierpnia zachwycą wielu. Horoskop odkrywa karty. Prawda zostanie ujawniona. Nowe szanse to nie wszystko

Turzyniec. Strażak zginął w wypadku w czasie zrywki drewna

Strażak ochotnik to ofiara śmiertelna wypadku w Turzyńcu w powiecie zamojskim. Zdzisław Panuciak pracował w sobotę, 24 sierpnia, przy zrywce drzewa w lesie, ale przed godz. 9 przygniótł go ciągnik, który z nieznanych przyczyn przewrócił się na bok. Poszkodowany mężczyzna był reanimowany na miejscu zdarzenia - najpierw przez innych strażaków, a później przez załogę karetki pogotowia - ale nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych.

Zdzisław Panuciak był zasłużonym druhem i prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzyńcu. Jego koledzy poświęcili zmarłemu post na swoim profilu facebookowym, pisząc m.in., że "to, co zrobił dla społeczeństwa, nigdy nie zostanie zapomniane". Mężczyznę w samych superlatywach wspominają również mieszkańcy.

"Straszna wiadomość. Ogromna strata dla Rodziny i Turzyńca. Odszedł wspaniały człowiek", Nie znałam nikogo bardziej kulturalnego od Pana Zdzisława. Głęboki żal dosięga nasze serca", "Był człowiekiem dla ludzi- super sąsiad, społecznik zaangażowany - będzie Go brakować - ale Jego uczynki będą zapamiętane - Niech Aniołowie zaniosą Cię do Raju" - to tylko niektóre z wielu komentarzy, jakie pojawiły się po śmierci strażaka ochotnika z Turzyńca.