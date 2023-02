Zarysował gałęziami forda. Pójdzie siedzieć na pięć lat?

Mogło dojść do wybuchu

Wyjątkowo szpetnie zachował się 27-latek z Białej Podlaskiej, który zniszczył karoserię zaparkowanego pod dworcem PKP w tym mieście forda. Owszem, zrobił to niespecjalnie: przenosząc obok auta palety i gałęzie mocno zarysował z jednej strony auto. Tyle tylko, że kompletnie się tym nie przejął i uznał, że nikomu o tym nie powie. Założenia, że pozostanie bezkarny spaliły na panewce, ponieważ właściciel auta zgłosił się na policję, a mundurowi nie mieli problemu z namierzeniem winowajcy. Gdyby sam się przyznał, musiałby jedynie pokryć szkody, teraz grozi mu do tego 5 lat więzienia. Mężczyzna przyznał, że kompletnie nie zdawał sobie sprawy z faktu, że uszkodził auto. Po przeniesieniu gałęzi pojechał pociągiem do Warszawy i wrócił późnym wieczorem. Za swoją niefrasobliwość stanie teraz przed sądem...